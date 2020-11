Le joueur Aston Villa est sorti brillant dans un nouveau club et se compare à Ozil – .

James Williamson – AMA / Getty Images

L’ancien ailier d’Aston Villa Jota Peleteiro aime la vie à Alaves après avoir quitté la Premier League et son retour en Liga, s’adressant à AS.

La carrière de Jota à Villa était courte et pas particulièrement douce.

Les géants des Midlands ont payé 6 millions de livres sterling pour signer l’intrigant espagnol des voisins de Birmingham City à l’été 2019, mais, bien qu’il ait commencé la saison dernière dans le XI de Dean Smith, il est rapidement tombé en disgrâce.

Aston Villa a mis fin au contrat de Jota en octobre et il a commencé plus de matchs pour son nouveau club en deux mois qu’il ne l’a fait pendant une année entière en Premier League.

Pas étonnant que l’ancien talisman de Brentford se sente rajeuni dans son Espagne natale après avoir rejoint ses collègues joueurs de Premier League Lucas Perez et Joselu au Deportivo Alaves.

« Je suis très heureux. Dès le début, j’ai eu un très bon accueil et un super «feeling». C’était comme un nouveau départ », a déclaré Jota, qui a participé à la sensationnelle victoire 2-1 d’Alaves à l’extérieur au Real Madrid samedi.

Photo par Diego Souto / Quality Sport Images / Getty Images

«Je voulais une nouvelle scène, un changement de décor. L’Espagne est ma maison – mais ce n’est pas non plus que c’était mauvais en Angleterre. Je cherchais quelque chose qui a retenu mon attention, qui m’a motivé. Et de toutes les possibilités qui existaient, c’est celle qui l’a le plus permis.

Jota, 29 ans, pense qu’il partage également quelques points communs avec Mesut Ozil – et pas seulement parce qu’ils ont tous deux lutté pour le temps de jeu dans l’élite anglaise la saison dernière.

«Je suis (semblable à Mesut) Ozil. C’est une référence pour moi. J’ai eu la chance de m’entraîner avec (le Real Madrid) », ajoute Jota. «(Ozil) n’est plus à Madrid – dommage. Il m’a toujours semblé être une star mondiale.

Depuis le départ de Jota, Trezeguet et le recruteur d’été Bertrand Traoré se battent pour obtenir une place sur le côté droit de la ligne de front d’Aston Villa.

Photo de Peter Cziborra – Piscine / Getty Images

