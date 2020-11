15 films de science-fiction les plus attendus en 2021

2020 a été une année étrange, et celle où les grands et petits films de science-fiction ont fui jusqu’en 2021. Cependant, avec de nombreux cinémas à travers le monde toujours fermés, il n’est pas étonnant que les studios ne soient pas prêts à prendre un risque en les diffusant en ce moment (le genre se débat dans le meilleur des cas, surtout s’il s’agit d’une histoire originale).

Cependant, dans la perspective de l’année prochaine, il y a maintenant d’incroyables titres de science-fiction à venir dans les cinémas au cours de cette période de douze mois. Certains sont des redémarrages de films classiques, tandis que d’autres sont des suites ou des adaptations de franchises emblématiques. Certains d’entre eux, cependant, sont tout à fait originaux, et ils sont tout aussi excitants que ceux avec des titres que vous reconnaîtrez instantanément.

Dans le passé, les films de science-fiction comme Arrival et The Martian ont reçu des critiques et des récompenses largement appréciées, et il y en a beaucoup ici qui pourraient emprunter une voie similaire une fois qu’ils verront enfin le jour (à moins de tout autre retard de date de sortie, bien sûr).

Quoi qu’il en soit, 2021 sera une année passionnante pour le genre, et ce sont les 15 films de science-fiction les plus attendus qui devraient être diffusés sur le grand écran – et peut-être petit, grâce au streaming – l’année prochaine!