Le jeu vidéo Avatar d’Ubisoft est retardé (Hé, comme les suites!) – / Film

Le public ne dira pas «Je te vois» à la nouvelle version d’Ubisoft Avatar jeu vidéo jusqu’à quelque temps dans 2022.

En 2017, le géant du jeu vidéo a annoncé qu’un tout nouveau Avatar jeu était en préparation grâce à Massive Entertainment, la même société qui a créé des jeux comme La division, Far Cry 3, et South Park: le fracturé mais entier. Les choses sont calmes depuis des années en ce qui concerne les mises à jour du statut du nouveau projet, mais lors d’un récent appel aux résultats, Ubisoft a révélé que le nouveau Avatar le jeu ne sortira pas aussi vite que prévu.

GameInformer rapporte que la raison pour laquelle le jeu a été retardé est qu’il s’alignera sur les longues suites de films de James Cameron, dont la première devrait maintenant sortir en salles en 2022. Bien sûr, c’est à ce moment-là que le prochain film est sorti. actuellement prévu pour arriver – il a été enfoncé plus de fois que les boutons d’une télécommande, et avec la pandémie toujours en plein essor, il n’y a aucune raison de penser qu’elle ne sera plus retardée. Si ce jeu attache son wagon à la date de sortie du film, au moins il devrait donner à Ubisoft et aux développeurs plus de temps pour créer le meilleur jeu possible – avec tout ce temps supplémentaire, il n’y a aucune excuse pour que le jeu ne soit pas incroyable.

Espérons que le retard réduira également le crunch pour les personnes travaillant sur le jeu – l’industrie du jeu vidéo est connue pour pousser ses employés à leurs limites absolues pour les grands titres AAA comme celui-ci, alors peut-être savoir à l’avance que leur date de livraison a été expirée. retour leur permettra d’étaler le travail sur une plus longue période.

Ce nouveau jeu n’a pas encore de titre officiel – pour le moment, il est simplement appelé Le projet Avatar. En 2009, un jeu distinct appelé Avatar: le jeu est sorti à peu près en même temps que le film original. Celui-ci se déroulait deux ans avant les événements du film et permettait aux joueurs de se déguiser en soldat humain ou de jouer le rôle d’un guerrier Na’vi. Voici la bande-annonce:

C’est tout à fait naturel pour Ubisoft, qui a également publié Avatar: le jeu, pour vouloir s’attaquer à une autre aventure se déroulant sur la lune de Pandore, car c’est un monde tellement vaste et immersif que les joueurs peuvent explorer et habiter. Mais ce nouveau jeu sera-t-il à la hauteur des attentes des fans après toutes ces années loin de Pandora? Nous le saurons en 2022 (peut-être!).

