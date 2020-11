Le Red Bull Salzburg est clairement battu par le Bayern à la fin

Le Red Bull Salzburg et le Bayern Munich ont eu un échange de coups spectaculaire mardi soir. En fin de compte, les trois points sont allés au vainqueur en titre de la Ligue des champions, qui s’est imposé 6-2 avec quatre buts en retard. Encore une fois, une défense incroyablement vulnérable était le talon d’Achille des Bulls.

Le duel de la Ligue des champions entre le Red Bull Salzburg et le FC Bayern était comme un tour de montagnes russes. Après seulement quatre minutes, Mergim Berisha a donné l’avantage aux Bulls après un tir net dans le coin gauche. Les attaques en colère de Munich ont immédiatement suivi.

À peine huit minutes plus tard, Lucas Hernandez se précipita sur Dominik Szoboszlai – l’arbitre décida d’un penalty pour le Bayern. Mais un regard sur la répétition après l’intervention du VAR a neutralisé la décision.

Après 21 minutes, il y avait en fait un penalty pour les Bavaren. Enock Mwepu a amené Thomas Müller dans une scène complètement sûre, Robert Lewandowski a obtenu l’équilibre.

Bien que Salzbourg ait été extrêmement vulnérable sur la défensive, comme d’habitude, l’offensive haussière vénéneuse et animée a agacé l’équipe arrière de Munich encore et encore.

© GEPA

Mais le Bayern a pris les devants juste avant la mi-temps. Parce qu’André Ramalho s’est très faiblement défendu face à Thomas Müller et que Rasmus Kristensen s’est dirigé dans son propre but en tentant de sauver (44.). Amer: Lewandowski était peut-être hors-jeu dans la construction du jeu, une scène qui n’a pas pu être complètement résolue.

Le FC Bayern s’allume après l’égalisation de Salzbourg

Quelques instants après le début de la seconde période, un arrêt monstrueux de Manuel Neuer a empêché Mwepu d’égaliser. Puis Partie décéléra pour la première fois des deux côtés. Une circonstance qui a joué le taureau dans les cartes (temporairement) – Ramalho a boutonné le ballon à Lewandowski et a immédiatement joué rapidement. Masaya Okogawa est apparu à moitié à droite dans la surface et a enfoncé le cuir dans le coin le plus éloigné au deuxième contact du ballon (66e).

Mais la compensation ne devrait pas durer longtemps. Après un corner de Kimmich, Jérôme Boateng a pris la tête du but pour porter le score à 3-2 (78e). La répartition était erronée ici.

Les Salzburgers ont finalement raté le coup fatal de Leroy Sane, qui a mis le ballon dans le coin gauche du centre après un moment de changement. La tête de Lewandowski à 5: 2 était super à la fin, mais 6: 2 de Lucas Hernandez était probablement un but de trop. En fin de compte, les Bulls ont glissé dans une débâcle à domicile malgré leur longue et agréable performance.