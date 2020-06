Le jeu Hyper Scape d’Ubisoft obtient une révélation complète le 2 juillet

Une nouvelle adresse IP d’Ubisoft verra l’éditeur français rejoindre le monde de la bataille royale. Le titre en question est Hyper Scape, un projet qui mettrait l’accent sur l’intégration de Twitch. Un site Web teaser, qui tourne autour de la société dans l’univers Prisma Dimensions, note qu’un dévoilement complet de Hyper Scape est fixé au jeudi 2 juillet.

Hyper Scape a d’abord frappé les ondes via les détails divulgués du consultant en esports et initié Rod Breslau. Peu de temps après que les informations ont commencé à faire le tour, le site Web susmentionné a été mis en ligne. Bien que les détails concrets soient rares à l’heure actuelle, Breslau affirme Hyper Scape est en développement chez Ubisoft Montréal, le studio derrière Far Cry 4, Far Cry 5, et quelques-uns Assassin’s Creed versements. Dans un fil Twitter, Breslau note en outre ce qui suit:

Sources: Hyper Scape est construit avec des streamers à l’esprit dans un partenariat complet avec Twitch avec des niveaux d’intégration jamais vus d’un grand jeu auparavant. Le chat Twitch pourra, entre autres choses, avoir un impact direct sur le jeu en direct avec des événements qui changent le jeu pic.twitter.com/I37UUMo8rh – Rod «4475 SR & Immortal peak» Breslau (@Slasher) 29 juin 2020

Un titre Battle Royale gratuit, Hyper Scape aurait lieu dans un «monde virtuel futuriste». Similaire au déploiement Valorant avant cela, Hyper Scape est d’abord présenté aux streamers, YouTubers et autres influenceurs. Encore une fois, le public aura enfin l’occasion de voir le dernier Ubisoft en action plus tard dans la semaine du 2 juillet. Si les informations de Breslau s’avèrent exactes, le jeu devrait entrer en version bêta fermée la semaine prochaine, avec une sortie complète prévue pour le 12 juillet.

