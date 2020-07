Querelle violente à Cannes, le rappeur Kaaris est impliqué

Dans la journée du dimanche 28 juin, alors que le rappeur français Kaaris passait son week-end à Cannes (Alpes-Maritimes), il a été impliqué dans une rixe avec un groupe de jeunes de la ville qui l’a insulté et caillassé lorsqu’il était à bord son yacht. Une vidéo qui témoigne les faits a fait le tour des réseaux sociaux.

Kaaris agressé par des jeunes cannois

Le séjour azuréen d’Okou Gnakouri connu sous le nom d’artiste Kaaris ne s’est pas passé comme il l’avait espéré en raison de cet incident inattendu. Le rappeur rival de Booba n’était pas le bienvenu dans la ville et se retrouve de nouveau dans une situation tourmente. Plusieurs dizaines de jeunes Cannois n’ont pas hésité à s’en prendre à lui et son équipe par des insultes et de jets de projectiles. Mais encore, sa voiture garée sur le quai a été également abîmée et rayée. Ce qui l’obligeait à faire demi-tour et quitter le port Canto de Cannes. En fait, d’après une source policière, tout aurait dégénéré suite à une prise de bec entre le rappeur de Sevran et un livreur Uber Eats à scooter de 38 ans. Cette confrontation a engendré la rixe. Selon le quotidien, « Alertés par ce conducteur, des habitants de Cannes seraient alors venus à la rencontre de Kaaris pour en découdre ».