Le gouvernement rejette les appels à faire du vol d’animaux de compagnie un crime alors que 250000 personnes ont signé des pétitions appelant à des peines plus sévères

Le gouvernement a rejeté les appels à faire du vol d’animaux de compagnie un crime malgré les demandes des députés et du public.Un quart de million de personnes ont signé des pétitions appelant à des peines plus sévères pour ceux qui volent des chiens, des chats et d’autres animaux de la famille en raison des dommages émotionnels causés par le crime. Mais le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a insisté sur le fait que les lois existantes contre le vol étaient suffisantes pour s’attaquer au problème. . La recherche indique que les vols de chiens ont peut-être augmenté de 65% d’une année sur l’autre pendant le verrouillage du coronavirus alors que les prix du marché noir des animaux ont grimpé en flèche.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit M. Buckland a répondu en soulignant que voler un animal de compagnie est déjà un Infraction au Theft Act de 1968, avec une peine maximale de sept ans d’emprisonnement. Le secrétaire de la justice Robert Buckland a insisté sur le fait que les lois existantes contre le vol étaient suffisantes pour s’attaquer au problème (Photo: Kirsty O’Connor / PA Wire) : «Je comprends la force du sentiment des militants sur cette question, mais le gouvernement est convaincu que la loi existante sur le vol couvre déjà l’infraction pénale de vol d’animaux de compagnie. Le gouvernement n’a donc pas l’intention d’introduire une nouvelle infraction spécifique pour lutter contre le vol d’animaux de compagnie. »Les militants ont réagi avec colère au refus du gouvernement d’agir davantage. M. Hunt, le député d’Ipswich, a déclaré: «En l’absence d’une infraction spécifique pour le vol d’animaux de compagnie, les animaux sont classés par la loi comme des objets inanimés, leur vol n’entraînant généralement pas plus de 250 £ d’amendes dérisoires. Cette punition ne reflète tout simplement pas la gravité du crime. »Mme McKinnell, qui préside la commission des pétitions, s’est engagée à soulever la question au Parlement après la pause estivale et a déclaré:« Le problème du vol d’animaux de compagnie étant en plein essor, il est incroyablement décevant que le gouvernement ait décidé de ne pas prendre de mesures et d’imposer des peines plus sévères pour ce crime horrible. »Il n’y a pas de statistiques officielles conservées sur la prévalence du vol d’animaux car il n’est pas classé comme une infraction distincte. Les experts ont averti que des chiens sont volés lors de raids «braqués» avec certaines races rapportant des milliers de livres au marché noir.

Hommoo Clapier large d'extérieur pour petits animaux de compagnie Bois Animalerie Rongeur Clapier et enclos pour rongeur Clapier HOMMOO, Ce clapier de qualité avec 2 étages fournit un grand endroit confortable pour garder des petits animaux, particulièrement des lapins mignons. Il a plusieurs usages : jouer, faire de l'exercice, s'entra?ner ou simplement garder vos animaux

vidaXL Clapier large d'extérieur pour petits animaux de compagnie Bois Ce clapier large à 2 niveaux est idéal pour une utilisation en plein air afin de garder vos animaux de compagnie.

BRICOOMARKET Pour Animal de compagnie Poop sac poubelle avec 2 sacs à ordures Rolls Revêtement sol et mur Produit d'entretien et de restauration Accessoire de nettoyage Sac poubelle BRICOOMARKET, Pour Animal de compagnie Poop sac poubelle avec 2 sacs à ordures Rolls 20 PCS par rouleau, Couleur Aléatoire Balle en forme de Pet 1. Avec crochet, facile à transporter 2. Une belle boîte pour