Hoffenheim lie Baumann pour encore deux ans

TSG Hoffenheim continuera de s’appuyer sur son gardien Oliver Baumann dans les années à venir. Le Kraichgauer a annoncé jeudi la prolongation anticipée du contrat avec le joueur de 30 ans, dont le document de travail est désormais valable jusqu’au 30 juin 2023. L’ancien contrat de Baumann aurait expiré l’été prochain.

« Oli est avec nous depuis six ans et a joué un rôle clé dans le développement réussi de TSG pendant cette période. Il est également devenu l’un des visages du club », a déclaré Alexander Rosen, directeur du football professionnel de Hoffenheim.

Pour Rosen, Baumann est « l’un des meilleurs gardiens de but de la ligue » et « une pierre angulaire fiable de l’équipe qui s’identifie au club et à ses supporters ».

Baumann a déménagé du SC Freiburg à Hoffenheim à l’été 2014. Depuis, il a disputé 218 matchs compétitifs pour le TSG. « Je ressens une grande estime ici – dans le club et parmi les supporters. Malheureusement, une collaboration aussi longue est devenue plutôt inhabituelle dans le football professionnel », a déclaré Baumann.