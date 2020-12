Le film d’horreur The Call arrive sur Blu-ray le 15 décembre

L’appel est un nouveau film d’horreur mettant en vedette des légendes d’horreur Lin Shaye et Tobin Bell, qui jouent un couple hébergeant un groupe d’amis chez eux après un accident. Tout ce qu’ils ont à faire est de passer un coup de téléphone… mais cela peut s’avérer être leur chute. Réalisé par Timothy Woodward Jr., le producteur du film est Jeffery Reddick, créateur du Destination finale la franchise. Le film sortira sur Blu-ray et DVD le 15 décembre et vaut vraiment le détour. Cela ferait également un bon bas de Noël pour tout fan d’horreur. Vous pouvez voir la couverture Blu-ray pour L’appel en bas.

Synopsis et bande-annonce de l’appel

« Un groupe d’amis d’une petite ville doit survivre la nuit dans la maison d’un couple sinistre après un accident tragique. Ne nécessitant qu’un seul téléphone appel, la demande semble horriblement ordinaire jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que appel pourrait changer leur vie… ou y mettre fin. Cette tâche simple dégénère rapidement en terreur alors que leurs pires cauchemars deviennent réalité. Du créateur de Final Destination, Lin Shaye et Tobin Bell jouent dans ce terrible récit de la mort de l’automne 1987. Un par un, leurs pires cauchemars deviennent rapidement réalité lorsqu’ils entrent dans le royaume de THE CALL. Quatre amis. Un appel téléphonique. 60 secondes. Reste en vie. »

J’ai vraiment apprécié ce film, et il avait tout à voir avec Lin Shaye et Tobin Bell. Ils sont tellement formidables ensemble, et avant que tout ne soit dit et fait, j’espère qu’ils travailleront à nouveau ensemble. Dans ce qui a été une année forte pour l’horreur, même avec tous les films retardés, L’appel se distingue comme une personne à rechercher à coup sûr.

