Le Dr Ian Roberts, un héros pour avoir aidé un chauffeur de Haas à s’échapper

Le délégué médical de la FIA, le Dr Ian Roberts, a évoqué les moments qui ont immédiatement suivi sa venue en aide à Romain Grosjean, après que le Français ait été englouti dans une boule de feu lors du Grand Prix de Bahreïn.

La voiture de Grosjean s’est fendue en deux et a pris feu après sa chute dans le premier tour de la course de ce matin.

Roberts monte dans une voiture conduite par l’ancien pilote de course Alan van der Merwe qui part au fond de la grille à chaque course, traînant les voitures dans le premier tour pour s’assurer que des soins médicaux sont à portée de main en cas d’urgence dans le premier. coins du grand prix.

S’adressant à Sky Sports F1, Roberts a rappelé les secondes après que Grosjean ait pu échapper à l’enfer.

Romain Grosjean s’échappe de sa voiture en feu lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

« Je pense que je lui ai dit de s’asseoir », a déclaré Roberts. «De toute évidence, il était très tremblant et sa visière était complètement opaque et en fait fondue.

«J’ai dû enlever son casque juste pour vérifier que tout le reste allait bien. Il avait mal au pied et aux mains.

«À partir de ce moment-là, nous savions qu’il était suffisamment sûr pour le déplacer dans la voiture juste pour lui donner un peu plus de protection, mettre du gel sur ses brûlures et ensuite le faire monter dans l’ambulance jusqu’au centre médical.

Roberts a été largement félicité pour sa bravoure, se précipitant vers la voiture en feu alors qu’il ne portait qu’un casque ouvert.

L’avant de la voiture de Romain Grosjean est récupéré après avoir été incinéré lors d’un accident lors du GP F1 de Bahreïn. (Getty)

«Cela ressemblait à un four», dit-il.

«Il était rouge de flammes et vous pouviez le voir essayer de se sortir et il allait progressivement de plus en plus loin.

Roberts a confirmé qu’il aurait été impuissant à aider si Grosjean n’avait pas pu s’extirper de la voiture.

« Il y avait un commissaire des incendies rapidement sur les lieux et cette poussée de l’extincteur, la poudre a suffisamment repoussé les flammes, une fois que Romain était assez haut on pouvait le faire passer la barrière et s’en aller », at-il expliqué.

« Mais c’était une très petite fenêtre parce que dès que la poudre d’extincteur a avancé, les flammes sont revenues peu de temps après. »

Roberts a déclaré qu’il est rapidement devenu évident que Grosjean n’était pas en danger immédiat.

« Notre première pensée a été les flammes, l’inhalation de fumée, les problèmes de voies respiratoires », a-t-il expliqué. «Mais en fait, rien n’est monté dans son casque – nous y avons également jeté un coup d’œil.

Romain Grosjean est aidé à s’éloigner de la scène de son choc choquant lors du GP F1 de Bahreïn. (AP)

« Mais en le regardant cliniquement, nous étions assez heureux avec lui du point de vue des blessures potentiellement mortelles. Ensuite, il s’agissait simplement d’essayer de le mettre à l’aise face aux blessures que nous pouvions réellement voir. »

Van der Merwe a déclaré que toute l’expérience était surréaliste.

« Je n’ai pas vu de feu comme celui-ci lors de mon passage en tant que conducteur de Medical Car », a-t-il déclaré. «Une grande partie de ce territoire est nouveau et inconnu, nous ne pouvons donc être préparés qu’à nos propres idées.

«Nous faisons beaucoup de check-list et de préparation de scènes, en parlant de scénarios, mais c’était fou – d’arriver là-bas et de voir une moitié de la voiture, l’autre nulle part, et une énorme boule de flammes.

« Alors tu réfléchis debout. La préparation ne te mène que si loin et après ça il y a une réflexion instinctive et rapide. »

Le commentateur de Sky Sports, Martin Brundle, a été autour de la Formule 1 depuis ses débuts en tant que pilote en 1984. Sa réaction immédiate à l’accident a été l’incrédulité.

« Elle a déchiré la voiture en deux, pas étonnant que le carburant en soit sorti », a-t-il déclaré dans un commentaire.

« C’est extraordinaire. La voiture a franchi la barrière, elle a littéralement déchiré la voiture en deux.

« Incroyable. C’est un miracle. »