Fargo Saison 4 Episode 11 Critique: Storia Americana

Ce FARGO examen contient des spoilers.

Fargo saison 4 épisode 11

Malgré une distribution tentaculaire, une plus grande ambition narrative et un grand thème de rêve américain, Fargo La saison 4 n’a jamais été à la hauteur de son potentiel. La guerre de Loy Cannon contre la famille criminelle italienne Fadda visait à mettre en évidence à quel point le monde criminel est tout aussi raciste et exploiteur que les salles de classe des années 1950 où habite l’adolescente biraciale Ethelrida Smutny. Ils aspirent tous deux à l’assimilation, ce qui ressemble au vrai rêve américain, mais leurs efforts sont finalement inutiles. C’est une histoire qui est malheureusement pertinente, mais Fargo Jamais été aussi pointé avec ce message qu’il aurait pu, au lieu de cela distribuer des monologues répétitifs sur le fonctionnement du racisme qui sont plus révélateurs que de montrer. Cela semble étrange à dire, mais la saison a souvent semblé trop et pas assez à la fois.