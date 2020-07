Le dernier film de tous les records de Sushant Singh Rajput a éclaté jusqu’à présent

DIL BECHARA !!! CHAQUE ENREGISTREMENT IL EST ÉCHAPPÉ SI LOIN !!!

Le dernier film de Sushant Singh Rajput, Dil Bechara, est devenu le film de Bollywood le plus apprécié de l’Inde, et son classement sur IMDb est la meilleure note attribuée à l’un des films de Bollywood. Le film du regretté acteur Sushant Singh a été frappé quelques minutes après sa sortie. Le film a été réalisé par Mukesh Chhabra et l’actrice du casting Sanjana Sanghi.

Ce film est une adaptation officielle en langue hindi, d’un ancien film hollywoodien intitulé «The Fault In Our Stars». Dil Bechara a rendu le public très ému lorsqu’il a été diffusé ce vendredi sur Disney Plus Hotstar.

Le film Dil Bechara a incité les téléspectateurs à regarder le film sur la plate-forme OTT, en hommage au dernier film du regretté acteur Sushant. À partir de là, le site de Hotstar s’est écrasé pendant un certain temps en raison de cette réponse débordée.

NOTATIONS ET AVIS !!!

Selon les critiques et les notes, le film a également battu le record du classement, IMDb ayant classé le film le meilleur de tous les temps, ce qui a permis au film de grimper à 10 étoiles quelques minutes après la sortie du film.

Le film a obtenu plus de 20000 votes du public car ils ont tellement aimé le film, et à l’heure actuelle, IMDb l’a finalement noté, ce qui a fait que le film a atteint 9,8 étoiles.

Dans ce film, Dil Bechara, l’histoire commence par l’acteur Sushant Singh Rajput qui a joué le personnage de Manny qui fait face à des problèmes de santé et souffre d’ostéosarcome tandis que l’actrice Sanjana Sanghi qui a joué le personnage Kizie Basu qui est également confronté médicalement à un cancer de la thyroïde.

Dans le statut actuel selon le rapport, Dil Bechara est en tête du classement et est en première position sur la liste des « films indiens les mieux notés » d’IMDb, qui est au-dessus de plusieurs films tels que Kamal Haasan et R Madhavan Tamil film.