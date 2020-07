Résolvez le problème des déchets électroniques des smartphones, nous avons d’abord besoin de moins d’appareils jetables

Message d’opinion de Suzana Dalul

Selon certaines rumeurs, Apple et Samsung vendraient leurs prochains produits phares sans chargeur dans la boîte. Qu’il s’agisse d’une mesure de réduction des coûts ou d’une véritable évolution vers la durabilité, cela pose la question: aura-t-il un impact environnemental?

Les smartphones modernes étant aussi jetables qu’ils le sont actuellement, il est difficile de voir comment le retrait potentiel des chargeurs Apple et Samsung entraînera une entrave significative au problème de montage des déchets électroniques.

Samsung fait certainement partie des rares fabricants de smartphones à avoir franchi des étapes importantes vers la durabilité. L’année dernière, le fabricant sud-coréen a retiré le plastique inutile de l’emballage de son téléphone, le remplaçant par du papier et d’autres matériaux durables.

Plus récemment, il a présenté ses derniers chargeurs verts. Selon la société, ces chargeurs Samsung ont déjà économisé 13 millions de kilowatts d’énergie depuis 2014, avec de nouvelles améliorations attendues des modèles plus récents. Désormais, l’OEM pourrait les supprimer complètement, réduisant ainsi la fabrication inutile.

Ce sont tous des mouvements positifs du géant Android. Cependant, lorsque juxtaposée à l’énorme quantité de déchets électroniques générés par l’industrie technologique, la réduction de l’empreinte carbone provenant des chargeurs et des emballages semble insignifiante.

Smartphones jetables et recyclage des déchets électroniques

Les déchets électroniques (ou déchets électroniques) sont l’un des plus grands problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. Le terme déchets électroniques englobe à peu près tous les appareils qui utilisent une batterie ou de l’électricité pour fonctionner: des gros appareils électroménagers comme les réfrigérateurs et les machines à laver aux smartphones, tablettes et appareils portables.

Les estimations diffèrent légèrement, mais selon la plupart des sources, le monde produit environ 50 millions de tonnes métriques de déchets électroniques chaque année. Environ 10% du total est composé de petits appareils électroniques comme les smartphones, et ce pourcentage devrait continuer à augmenter.

Bien que le prix des produits phares ait considérablement augmenté ces dernières années, il y a maintenant beaucoup plus d’offres de budget et de milieu de gamme, qui sont tout aussi jetables, sinon plus. L’obsolescence programmée et la réparabilité limitée ou inexistante aggravent le problème.

Samsung n’échappe pas à cette tendance. Ses appareils reçoivent souvent de faibles scores de réparabilité. Bien qu’il ait amélioré son bilan de mise à jour ces dernières années, la plupart de ses appareils cessent de recevoir la dernière version d’Android après seulement deux ou trois ans, produits phares inclus.

La même chose s’applique à la majorité des fabricants Android. Cela limite l’attrait à long terme des téléphones non seulement pour les primo-accédants, mais également sur le marché de l’occasion.

L’attrait de la revente est particulièrement important car les téléphones que vous échangez contre une réduction sur votre nouvel appareil se retrouveront généralement ici. Ils sont souvent remis à neuf et revendus ou donnés. Si les acheteurs d’occasion ne peuvent pas facilement remplacer les piles ou faire appel à des ateliers de réparation tiers, ils ne risquent pas non plus de conserver le téléphone très longtemps.

Le problème est encore plus apparent avec les derniers appareils à la mode: les téléphones pliables. Plus faciles à endommager et encore plus difficiles à réparer, ils pourraient remplir les décharges encore plus rapidement que leurs homologues «non pliables» s’ils voient une adoption plus large.

Le problème du recyclage des smartphones

Environ 20% seulement des déchets électroniques sont recyclés dans le monde. S’ils ne sont pas mis au rebut correctement, les appareils équipés de batteries lithium-ion comme les smartphones présentent un risque sérieux. Il y a eu des cas d’incendies de batterie brûlant des installations entières.

Pire encore, les smartphones contiennent un certain nombre de matériaux rares et précieux qui se retrouvent dans des décharges avec eux. Des chercheurs de l’Université de Plymouth ont mis les smartphones dans un mélangeur et ont découvert qu’ils contenaient en moyenne 900 mg de tungstène, 70 mg de cobalt, 90 mg d’argent, 36 mg d’or, ainsi que d’autres matériaux rares.

Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup sur le papier, ils ont conclu que pour créer un seul téléphone, il fallait extraire 7 kg de minerai d’or à haute teneur. Cela signifie essentiellement que les matériaux non renouvelables et difficiles à obtenir sont régulièrement rejetés, tandis que l’extraction du nouveau minerai se poursuit, souvent dans les régions en conflit.

Près de 7% de l’or mondial peut actuellement être rejeté dans les déchets électroniques.

Le recyclage semble être la solution évidente. Nous constatons déjà l’utilisation de métaux issus de l’électronique recyclée. À titre d’exemple, les médailles olympiques de Tokyo 2021 sont fabriquées à partir d’or, d’argent et de bronze provenant du recyclage des déchets électroniques.

Cependant, l’industrie du recyclage n’est pas non plus sans problèmes. Une étude du Basel Action Network a révélé que près de 40% des déchets électroniques américains étaient exportés illégalement. Les chercheurs ont placé des dispositifs de repérage radio dans un certain nombre d’appareils électroniques qui ont été envoyés à des installations de recyclage certifiées, puis ont suivi leur trajet.

La grande majorité des gadgets se sont retrouvés dans les pays en développement, la plupart en Asie. Une fois sur place, les déchets électroniques étaient souvent traités dans des installations dangereuses ou même dans des parcs à ferrailles extérieurs où les travailleurs manipulaient les appareils sans équipement de protection d’aucune sorte. Au cours du processus, ils sont exposés au mercure, au nickel et à d’autres matières toxiques.

Le bilan de l’UE en matière de recyclage n’est guère meilleur. Une partie importante de ses déchets électroniques est acheminée vers les pays en développement d’Afrique, parfois dans des endroits comme Agbobloshie, la plus grande casse de déchets électroniques au Ghana. Là, des moniteurs, de vieux ordinateurs et plus encore sont brûlés à l’air libre, libérant des fumées toxiques et des fuites de poison dans le sol, parfois même dans l’eau potable. Cette exposition constante entraîne de graves problèmes de santé tels que le saturnisme, le cancer et des malformations congénitales chez les bébés.

Téléphones modulaires et droit de réparation

Alors, existe-t-il une solution capable de prévenir tous ces dommages et de vraiment réduire les déchets électroniques des smartphones? Beaucoup mettent la responsabilité sur les consommateurs et disent que nous devrions simplement acheter moins de smartphones et d’autres technologies. Bien que cela soit vrai, le changement doit d’abord venir du sommet.

Si les smartphones et les tablettes sont difficiles à réparer ou sont délibérément rendus obsolètes, les consommateurs ne peuvent pas faire grand-chose. Lorsque la réparation est plus coûteuse et prend plus de temps que l’achat d’un nouvel appareil flashy, le choix pour beaucoup est simple.

Les téléphones modulaires comme le Fairphone 3 sont souvent présentés comme la solution. Ils sont livrés avec des pièces facilement remplaçables, ce qui facilite les réparations. Le Fairphone 3 dispose de six modules remplaçables de ce type, qui comprennent l’écran et la batterie, mais aussi le haut-parleur et la caméra.

Fairphone met également tout en œuvre pour offrir un support logiciel à long terme. La société a récemment travaillé avec l’équipe LineageOS pour apporter Android 9 Pie au Fairphone 2, presque cinq ans, malgré le fait que le processeur à l’intérieur n’était officiellement pris en charge que jusqu’à Android 6.0 Marshmallow.

Malheureusement, Fairphone est toujours un produit de niche relativement unique. La marque n’est pas non plus la première à tenter une conception modulaire. Nous avons vu des concepts comme les Moto Mods et les modules du LG G5 aller et venir sans trop de fanfare. Cela fait de ces appareils un investissement risqué pour les fabricants dont le seul souci est la rentabilité.

Le seul outil viable dont nous disposons actuellement pour lutter contre la jetabilité est le droit de réparer la législation. La Commission européenne a déjà présenté une initiative de droit de réparation dans le cadre de son plan d’action pour l’économie circulaire. Il vise à encourager l’éco-conception et la réutilisation, mais aussi à faciliter les réparations telles que la batterie du smartphone et le remplacement de l’écran.

Un chargeur standard pour tous les téléphones fait également partie du plan, bien que l’UE ait essayé et échoué de le mettre en œuvre auparavant. Néanmoins, il s’agit d’une meilleure solution que le retrait des chargeurs Samsung et Apple des nouveaux téléphones et le transfert du coût et de la responsabilité aux consommateurs.

L’initiative n’a cependant pas répondu à toutes les préoccupations. Le mouvement mondial du droit de réparation veut que les OEM fournissent des pièces de rechange officielles et des manuels de réparation aux ateliers de réparation tiers et aux clients. La modification logicielle est également une partie importante de l’équation.

Certains militants du droit de réparer affirment que l’enracinement, le déverrouillage des appareils et l’installation de ROM personnalisées sont nécessaires pour prévenir l’obsolescence planifiée. Le bricolage est également considéré comme un élément essentiel de la propriété.

Aux États-Unis, une victoire importante a été remportée en 2018. Vous pouvez désormais déverrouiller et rooter légalement une variété d’appareils domestiques, y compris les smartphones et les gadgets pour la maison intelligente. La réparation du matériel est cependant une autre affaire.

Vingt États ont introduit des factures de droit de réparation, mais jusqu’à présent, aucun n’a été adopté. Les fabricants comme Apple font souvent pression contre les factures, ce qui devrait vous en dire long sur leurs véritables intentions.

Néanmoins, c’est pourquoi le droit de réparer la législation est si important. Les fabricants peuvent passer à des emballages écologiques et retirer les chargeurs, mais sans changement systémique, ces mesures ne sont guère plus que de bonnes relations publiques, tandis que les déchets électroniques continuent de monter.