Le dernier d’entre nous 2 sommets des logiciels au Japon

Une victoire rare pour PS4.

The Last of Us: Part II est devenu le numéro un au Japon. L’exclusivité PlayStation 4 s’est vendue à 179 000 exemplaires, soit environ 60 000 unités de plus que The Last of Us lors de son lancement en 2013. C’est un résultat décent pour Sony, car les cartes logicielles japonaises sont souvent dominées par les titres Nintendo Switch ces jours-ci.

En tout cas, c’est une autre victoire pour le dernier de Naughty Dog. Le jeu a battu des records de ventes ici au Royaume-Uni, et il semblerait qu’il se comporte aussi bien dans d’autres régions. Malgré la controverse entourant le titre en ligne, il est clair que The Last of Us: Part II va être un autre mastodonte commercial pour Sony. Il sera intéressant de voir comment il se compare aux autres superproductions à la fin de l’année.

Lire l’article complet sur pushsquare.com