En direct: regardez le livestream de l’événement Cyberpunk 2077 Night City Wire ici

Avec The Last of Us: Part II déjà sorti et Ghost of Tsushima au coin de la rue, l’attention doit maintenant se tourner vers Cyberpunk 2077, qui est sans doute le titre le plus attendu du trio. CD Projekt RED n’a pas exactement annoncé sa sortie de jeu de rôle au cours des deux dernières années, mais cela change aujourd’hui avec une grosse éruption – suivie d’une série d’aperçus. Rejoignez-nous en direct à partir de 9h00 PDT / 17h00 BST.

Cyberpunk 2077 Night City Wire

Blog en direct

Cyberpunk: Edgerunners est un anime qui arrivera sur Netflix en 2022.

Rejoignez-nous en direct pour Cyberpunk 2077 Night City Wire en direct dès maintenant.

Rejoignez-nous à partir de 9h00 PDT / 17h00 BST pour un nouveau regard sur Cyberpunk 2077. Des aperçus suivront.

Jeux associés