Le combattant de l’UFC, Max Rohskopf, s’en sort pour avoir abandonné le combat contre Austin Hubbard

Le concurrent néo-zélandais léger Dan Hooker a fustigé le nouveau venu de l’UFC, Max Rohskopf, pour avoir démissionné contre Austin Hubbard à l’UFC sur ESPN 11, malgré le fait que le patron Dana White soit venu à la défense du combattant.

La perte de Rohskopf a divisé les commentateurs et les combattants, ses cornermen étant soumis à un examen minutieux pour avoir exhorté le combattant inexpérimenté à continuer. Le combat a pris fin lorsque Rohskopf a appelé un officiel de l’UFC pour y mettre fin entre le deuxième et le troisième tour car son entraîneur Robert Drysdale a refusé d’intervenir.

Pendant la couverture, le combattant invaincu a déclaré à son entraîneur à neuf reprises qu’il ne voulait pas se battre, mais son corner l’a encouragé à continuer.

Drysdale dit à son accusation de continuer. (ufc)

L’Américain a accepté le défi de combattre Hubbard cinq jours avant le combat et il est entendu qu’il a lutté contre la fatigue après avoir subi une perte de poids massive pour l’événement.

Hooker, qui doit affronter Dustin Poirier plus tard ce mois-ci à l’UFC sur ESPN 12, s’est moqué de l’incident et a déclaré que Rohskopf était « fait de guimauves ».

« Comment entrez-vous dans l’UFC sans vous rendre compte que vous êtes fait de guimauves? » Hooker a posté sur Twitter.

Bien que la perte de l’Américain ait été critiquée par le Kiwi, elle a une fois de plus soulevé la question sérieuse du devoir de diligence d’un entraîneur envers son combattant.

La perte du poids lourd Anthony Smith face au vétéran Glover Teixeira en mai a soulevé les mêmes questions après que Smith a dit à son coin que ses « dents tombaient » entre les rounds.

Ariel Helwani d’ESPN a critiqué le rôle de Drysdale dans l’incident et a exhorté l’UFC à ne pas couper le combattant car cela créerait un « précédent très dangereux ».

Dana White a sympathisé avec l’homme de 25 ans et l’a crédité d’avoir mené le combat avec un préavis tardif. Le propriétaire de l’UFC a déclaré que les critiques de Rohskopf devraient y mettre une chaussette.

« Vous devriez absolument pouvoir arrêter. Je sais que c’est mal vu, mais devinez quoi? Quiconque parlerait de vous de quitter, n’est pas là à se battre. Il est vraiment facile d’être critique. Ce que font ces enfants est un tout autre niveau. «

Même si les actions de Drysdale étaient jugées douteuses par certains, l’homme lui-même a dit qu’il « avait fait la bonne chose et je le referais ».

« Si je pouvais changer une chose, j’aurais insisté davantage parce qu’il n’était pas blessé. Le travail de l’entraîneur est d’amener l’athlète à l’extrême techniquement, physiquement et mentalement. Je pense qu’il y a perdu la tête. Il était fatigué et son la tête est devenue faible « , a-t-il déclaré au MMA Fighting lorsqu’on lui a demandé sa décision.

« Je suis entraîneur, c’est mon obligation de … Je veux ce qu’il y a de mieux pour lui, je m’inquiète pour lui, et c’est mon obligation de lui donner un coup de pouce mental. ‘Frère, n’abandonne pas, tu n’abandonneras pas . ‘ Je fais ça tous les jours dans le gymnase, il est fatigué et je dis: «Un tour de plus». C’est mon boulot. Si je suis là, et que je laisse le gars quitter la première épreuve, je ne fais pas mon boulot correctement.

« Ce n’est pas de la critique, c’est de l’amour. C’est parce que je m’inquiète pour mes athlètes et je veux ce qui est le mieux pour eux, et je ne me trompe pas. Si j’étais celui sur le tabouret, fatigué, mort, je m’attendrais à ce que mes entraîneurs faites de même avec moi. «

L’évaluation de Drysdale a été confirmée par l’ancien champion des poids moyens, Michael Bisping, qui a déclaré que Rohskopf serait « déçu » de lui-même en regardant le combat.

« Je vais être dur avec les entraîneurs. Je dirai: » Hé, ce combat aurait dû être arrêté. N’essayez pas de faire en sorte que votre combattant continue quand il ne veut pas se battre « », a déclaré Bisping.

« Mais, ce n’était pas comme s’il venait d’être constamment blitz pendant cinq minutes. Oui, il a subi des dégâts. Oui, il le portait. Et bien sûr, il était fatigué.

« Mais, je suis d’accord avec l’entraîneur. L’entraîneur essayait toujours de le faire se battre et de ne pas abandonner mentalement. Et je crois que Max, quand il le regardera en arrière, sera déçu de lui-même. »