Le candidat «Jeopardy» confond Daniel Kaluuya pour David Oyelowo

Une Péril le candidat n’a clairement pas vu Sortez. Dans l’épisode de ce soir, la candidate Kelly a confondu la star du film avec un autre acteur, et son erreur n’est pas passée inaperçue sur Twitter.

Lors d’un indice pour la catégorie « Méchant », l’hôte Alex Trebek a lu l’indice de Daniel Kaluuya, mais ce n’était pas facile pour les concurrents de répondre. «Nous nous sommes enracinés pour lui dans Sortez et Queen & Slim, mais pas quand il a rendu la vie misérable pour le titre de femmes Veuves», Lut Trebek.

Lorsque personne d’autre ne semblait avoir la moindre idée de qui était l’indice, Kelly a essayé et semblait hésiter avec sa réponse, devinant incorrectement un autre acteur noir, David Oyelowo, mais prononçant mal son nom. Les fans sur Twitter étaient incrédules qu’elle ait confondu les deux acteurs.

« Lmfaooooo, a-t-elle dit David Oyelowo… .acteur noir britannique erroné », a tweeté l’un d’eux. « Je savais qu’ils n’allaient pas avoir celui-là lol. »

«Kelly, tu as fini. Confondre Daniel Kaluuya pour David Oyelewo?! ” un autre a ajouté.

« Lol, quelqu’un d’autre qui regardait Jeopardy et a vu que Karen pensait non seulement que Daniel Kaluuya était David Oyelowo, mais aussi complètement boucher le nom de famille d’Oyelowo? » un fan a écrit.

Plus tard dans l’émission, Kelly a eu une autre confusion. Pendant Final Jeopardy, elle a confondu deux auteurs noirs, Maya Angelou et Toni Morrison. En réponse, un fan a écrit: «La femme (blanche) en danger ce soir a mal deviné David Oyelowo à une photo de Daniel Kaluuya (personne d’autre n’a téléphoné) et a répondu Maya Angelou pour la finale sur Toni Morrison (les deux autres candidats l’ont compris droite). pas génial, bob! ”

Kaluuya a obtenu sa grande pause avec Jordan Peele Avoir En dehors, un thriller d’horreur sur la race en Amérique. Il a également joué dans Sicario, Watership Down et le film d’action de Marvel en 2018, La panthère noire.

Oyelowo est surtout connu pour son rôle de Martin Luther King Jr. dans Ava DuVernay Selma. Il a également agi dans Une ride dans le temps, Le majordome et Poulet robot.

