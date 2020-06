Arkane Studios Deathloop est une console exclusive à durée limitée pour PS5

Lors de l’E3 2019, le bureau lyonnais d’Arkane Studios est monté sur scène lors de la conférence de Bethesda pour dévoiler un nouveau titre, Deathloop. Depuis lors, peu de choses ont été vues sur le projet incroyablement élégant. Heureusement, Deathloop a repris la conversation avec sa première bande-annonce de gameplay, présentée lors de l’événement PS5 de Sony. Mais il y a plus. La fin de la récente bande-annonce révèle Deathloop servira de console PS5 exclusive pour une période de temps limitée.

Le nouveau look est encore plus impressionnant que le premier. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous:

Avec le nouveau look, des détails supplémentaires sur ce à quoi s’attendre exactement Deathloop. Le titre se déroule sur une île connue sous le nom de Blackreef, sur laquelle les habitants vivent au paradis. Cependant, Colt la considère à peine plus qu’une prison à laquelle il ne pourra peut-être jamais s’échapper. Comme en témoigne la bande-annonce ci-dessus, ce n’est pas une prison ordinaire. Le personnage se retrouve mystérieusement piégé dans une boucle temporelle, éprouvant à plusieurs reprises le même jour encore et encore. Comme c’est généralement le cas dans de telles situations, rompre le cycle n’est pas une tâche simple.

Il semble cependant qu’une réponse, une façon pour Colt d’échapper à son enfer vivant personnel: assassiner huit cibles différentes. Julianna Blake, l’ennemi juré de Colt, sera certainement la cible la plus éprouvante. Il aura bien des chances de la déjouer, bien sûr; il est coincé dans un timeloop, après tout. Ainsi, lorsque les jetons sont tombés, cela ne lui fera pas de mal de mourir et de lui donner une chance de s’échapper encore une fois.

La dernière aventure d’Arkane Studios arrivera sur PlayStation 5 et PC cette saison des fêtes.

[Source: Bethesda]