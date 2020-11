Latrell Mitchell révèle sa rancune contre les NSW Blues après avoir été limogé dans la série 2019

La star de Rabbitoh, Latrell Mitchell, a parlé franchement de la rancune qu’il avait contre les NSW Blues après avoir été limogé à la suite du premier match de State of Origin l’année dernière.

Mais Mitchell a également révélé qu’un récent appel téléphonique de l’entraîneur Brad Fittler l’avait amené à trouver la motivation pour porter à nouveau le maillot bleu.

« J’avais un peu de parti pris contre [NSW] où j’étais comme si je ne voulais pas jouer parce que je me suis laissé tomber et que je sifflais et donnais des coups de pied », a déclaré Mitchell à propos de l’ancien joueur des Broncos Denan Kemp Mec dans un bar Podcast.

« Freddy et moi avions un fil il y a quelques semaines sur le foot, il voyait où mon [hamstring] la blessure était à. C’était bien d’avoir ce fil et de faire tomber cette barrière.

« [I was no longer], «Je ne veux plus parler à ce type». Je n’aime pas garder rancune. Je ne fais pas ça. Je déteste ça. Cela rend votre vie misérable. Mais nous avions un bon fil, il a dit: « Préparons-nous », et [I said], «Si je suis prêt l’année prochaine, je suis prêt à partir pour vous.

Latrell Mitchell lors de l’état d’origine 2019 (Getty)

« Si je jouais au prochain match [Origin 2] Je te dis que je n’aurais pas été la même [as that first game]. Mais c’est acharné et si vous ne jouez pas, à plus tard. Je comprends que je n’ai pas joué.

« La première étape consiste à revenir sur le terrain et à jouer pour les Souths. Ensuite, il s’agit de revenir dans ce domaine. [NSW] maillot et avoir à nouveau une fissure.

« Jouer pour l’Australie est le ‘Mickey’, j’adore, c’est le summum pour moi, mais la compétitivité pour moi, c’est Origin et quand vous jouez au Queensland et que vous le leur donnez. »

Mitchell n’était pas en lice pour la sélection dans l’Origin de cette année avec une blessure mettant fin prématurément à sa saison dans la LNR.

Mais l’arrière latéral de South Sydney a des plans clairs pour revenir avec une vengeance en 2021, envisageant un poste de premier ministre avec les Rabbitohs et un retour aux NSW Blues.