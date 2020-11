Microsoft Launcher pour Android perd la fonction de chronologie

in

La version bêta de Microsoft Launcher a obtenu quelques améliorations dans la dernière mise à jour, notamment des modifications de la disposition des pages en mode vue d’ensemble, mais la mise à jour a également supprimé l’intégration de Windows Timeline.

Pour ceux qui ne le savent pas, la chronologie Windows est une fonctionnalité qui vous permet de garder une trace de vos activités sur vos appareils, afin que vous puissiez suivre les applications, les pages Web et les documents sur lesquels vous avez travaillé au cours des dernières semaines.

La chronologie Windows est facultative sur Windows 10 et elle est également sous-estimée. Avec Timeline et Microsoft Launcher, vous pouvez voir les documents et les fenêtres que vous avez actuellement ouverts sur votre ordinateur.

Windows Timeline était à l’origine censé offrir la fonctionnalité «reprendre là où vous vous étiez arrêté» et il a été ajouté à Microsoft Launcher l’année dernière. L’intégration de la chronologie dans Microsoft Launcher permettait aux utilisateurs de lancer des pages Web et des documents sur lesquels vous travailliez dans Edge ou Office sur vos PC, directement depuis votre appareil mobile.

Plus tôt cette semaine, Microsoft a publié la mise à jour de Microsoft Launcher pour les utilisateurs du programme de prévisualisation et «déprécie la chronologie». Microsoft désactive également le contrôle parental familial dans le lanceur.

Cette version est la mise à jour qui sera livrée aux non-testeurs plus tard cette année et elle s’accompagne également d’améliorations indispensables qui pourraient améliorer l’expérience globale.

Par exemple, Microsoft Launcher vous permet désormais d’ajouter des applications à l’écran d’accueil sans retards ni plantages.

De même, Microsoft a également apporté des améliorations à la fonctionnalité de groupe d’applications. Pour ceux qui ne le savent pas, le groupe d’applications est une nouvelle fonctionnalité pour Surface Duo, qui est également préinstallée avec les applications Microsoft, et qui vous permet essentiellement de lancer deux applications sur les deux écrans en même temps.

De plus, la mise à jour est accompagnée d’un autre changement qui améliorera l’interface utilisateur de pagination.

Ces changements ne sont pas révolutionnaires, mais vous pourrez désormais organiser votre écran d’accueil Android plus facilement, grâce aux corrections de bogues. Cette mise à jour est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performances avec Microsoft Launcher sur les téléphones Android.

