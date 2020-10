L’astronaute Jack Fischer parle des défis de la combinaison spatiale et de la Station spatiale internationale dans le panneau «  Astronaute virtuel  »

Un astronaute à la retraite de la NASA discutera de la manière dont la Station spatiale internationale nous aide à modéliser un bon travail d’équipe sur Terre, lors d’une table ronde en ligne vendredi (30 octobre).

L’astronaute de l’Expédition 51/52, Jack Fischer, participera à la table ronde de la série The Virtual Astronaut, qui propose au grand public des exposés en ligne d’astronautes. La table ronde passera en revue l’importance de 20 ans d’occupation humaine continue sur la Station spatiale internationale (ISS) et sera animée par le fondateur de collectSPACE.com et contributeur de Space.com, Robert Pearlman. Vous pouvez acheter des billets ici.

Fischer, qui est également un colonel à la retraite de l’US Air Force, a déclaré qu’il trouvait que l’ISS était utile pour apporter une plus grande valeur à la coopération, même au milieu de désaccords internationaux.

Bien que Fischer n’ait pas cité d’exemples spécifiques, un incident récent important a été un commentaire de 2014 du vice-premier ministre russe de l’époque, Dmitri Rogozine, suggérant que les États-Unis devraient utiliser des trampolines pour atteindre l’espace. Ce commentaire était une fouille contre les États-Unis qui comptaient sur le vaisseau spatial russe Soyouz pour le transport de l’équipage vers et depuis l’ISS entre le retrait de la navette spatiale en 2011 et le début des missions commerciales d’équipage cette année. Rogozine était également en colère contre les sanctions que les Américains ont mises en place contre les responsables russes après l’invasion de la Crimée par son pays au début de l’année.

« Abstraction de la valeur que les gens ont les uns pour les autres est ce qui est le plus important », a déclaré Fischer à propos de l’ISS, dont les recherches et les missions se sont poursuivies sans interruption malgré le conflit entre les plus grands partenaires de la station spatiale. « Vous avez une conversation. Quand il y a des désaccords, nous pouvons nous parler. Nous pouvons prendre du recul et savoir que ce qui est vraiment important, et ce qui est au cœur de notre être, est le même. Nous pouvons nous entendre, et nous peut faire de grandes choses. » Il a ajouté que cette approche devrait également fonctionner aux États-Unis, même au milieu des divisions de différents groupes d’intérêts.

Fischer a été sélectionné comme astronaute en 2009 et a passé une grande partie de ses six premières années à la NASA à aider à développer le vaisseau spatial faisant l’actualité aujourd’hui: le SpaceX Crew Dragon qui a transporté le premier équipage commercial dans l’espace plus tôt cette année, le Boeing Starliner qui est également devrait commencer des missions commerciales d’équipage dans un proche avenir, et le vaisseau spatial Orion que la NASA espère envoyer autour de la lune en 2021 en préparation de sa première mission avec équipage en 2023.

Ensuite, Fischer est entré dans un cycle de formation de près de trois ans en 2014 pour sa propre mission spatiale, qui a été lancée en 2017. La plupart de ce temps a été passé en Russie à s’entraîner pour devenir pilote Soyouz, a-t-il déclaré, le reste de la formation étant axé sur acquérir des compétences génériques en vol spatial pour des compétences telles que la robotique, la science et les sorties dans l’espace. «Vous n’êtes pas vraiment sûr de ce qui vous attend quand vous serez là-haut», dit-il. « Un véhicule cargo pourrait exploser. Les choses se cassent. Il faut donc être généraliste pour s’adapter à la situation une fois sur place. »

L’astronaute de la NASA et ingénieur de vol Expedition 51 Jack Fischer travaille à l’intérieur de l’observatoire Cupola de la Station spatiale internationale le 2 mai 2017. (Crédit d’image: NASA)

Fischer a rencontré l’inattendu lors de sa première sortie dans l’espace en 2017, alors répertoriée comme la 200e activité extravéhiculaire, ou EVA, à l’appui de l’ISS. L’un des ombilicaux de service et de refroidissement qui chargent les batteries de la combinaison spatiale a développé une petite fuite d’eau alors que les astronautes se préparaient à quitter l’ISS.

Normalement, chaque astronaute participant de l’équipe de marche dans l’espace de deux personnes reçoit un ombilical, mais un seul ombilical fonctionnait. Avec une seule disponible, les batteries de la combinaison spatiale n’ont pas pu être chargées complètement pendant le temps de préparation qu’il restait à l’équipe, alors ils ont réadapté les tâches à ce qui a fini par être une sortie dans l’espace de quatre heures au lieu des six habituelles.

Cela a commencé par faire sortir les astronautes en toute sécurité.

« Peggy [Whitson] et j’étais coincé dans nos costumes contre le mur, comme des petites mouches dans une toile, et Tomas [Pesquet] Fondamentalement, c’était Mighty Mouse, zoomant partout, travaillant avec le sol et trouvant une solution », se souvient Fischer.

Pesquet, un astronaute de l’Agence spatiale européenne, était le membre d’équipage intravehiculaire qui a aidé les astronautes de la marche dans l’espace pour tout ce qui concerne l’EVA, et Fischer a déclaré qu’il était le héros du jour en aidant les deux astronautes de la NASA dans leurs derniers préparatifs. « Tomas a fait beaucoup de reconfigurations, et il allait et venait en mettant le [working] ombilical sur moi, puis sur Peggy », a déclaré Fischer.

L’astronaute de la NASA Jack Fischer salue l’astronaute français Thomas Pesquet, filmant depuis l’intérieur de la Station spatiale internationale, alors que Fischer travaillait à installer des antennes sans fil à l’extérieur du laboratoire Destiny. L’objectif principal de la sortie dans l’espace était de remplacer une boîte de relais de données défaillante. (Crédit d’image: NASA TV)

Pendant la dernière partie de la dépressurisation, lorsque la porte intérieure du sas était fermée à Pesquet et au reste de l’équipage de l’ISS, a-t-il ajouté, Fischer a reçu l’ombilical de refroidissement jusqu’à ce qu’ils puissent ouvrir la porte extérieure de l’espace. Whitson, a plaisanté Fischer, ne chaufferait pas aussi vite parce que son comportement calme la faisait se comporter beaucoup comme l’artiste martial Chuck Norris, mais dans l’espace. «Si quoi que ce soit, Peggy est juste dur et c’est grâce aux efforts héroïques de Tomas que nous avons obtenu cette EVA.

Fischer a déclaré que son équipage voulait souligner les efforts de l’équipe au sol pendant qu’ils étaient dans l’espace, et cela revenait même à concevoir l’affiche traditionnelle de l’équipage qui promeut les missions de la station spatiale. L’équipe de l’Expédition 52 a demandé aux travailleurs au sol du monde entier de poser individuellement dans des chemises blanches, vertes ou bleues et d’avoir le même arrière-plan de couleur sur chaque photo.

« Nous avons fait une mosaïque de la Terre avec des centaines de ces images pour montrer que c’était une équipe qui explorait ensemble », a déclaré Fischer. « Ce qui était si cool, c’est que chaque jour, ils envoyaient cet énorme calendrier planifié par incréments de cinq minutes, avec une quantité incroyable de science. »

En se préparant pour la discussion en groupe de vendredi, Fischer a reçu une question du modérateur Pearlman lui demandant s’il était plus facile pour lui de participer à une mission ultérieure de station spatiale axée sur la science, ou s’il aurait préféré voler lors d’une mission antérieure lourde de construction.

« Pour moi, j’adore cocher des cases et faire avancer les choses, alors ça [my mission] était super. Entre Peggy et moi, on a juste mangé. La capacité de faire cette science et de repousser les limites de la connaissance humaine était une drogue addictive que nous devions faire tous les jours, et c’était tellement excitant de faire partie d’une équipe qui pouvait accomplir tant de choses. Cela n’a réussi que parce qu’il y avait tellement de gens qui travaillaient de concert pour y parvenir. «

La conférence de Fischer soutiendra le MD Anderson Cancer Center de Houston, qui a traité sa fille Bethany pour un cancer papillaire de la thyroïde lorsqu’elle était adolescente. « Elle avait un cancer, et ce sont les gens qui l’ont guérie », a-t-il dit.

Dans l’espace en 2017, Fischer a enfilé «Unity», une combinaison spatiale en patchwork décorée par des enfants atteints de cancer aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, au Japon et au Canada, tous pays partenaires de l’ISS. Le développeur de combinaisons spatiales ILC Dover a reconstitué la combinaison spatiale, qui était une collaboration avec le Spacesuit Art Project qui encourage les enfants du monde entier à utiliser l’art spatial pour traverser des circonstances difficiles. L’astronaute de la NASA Nicole Stott est co-fondatrice du projet et fera partie du panel de vendredi, aux côtés de Fischer.

