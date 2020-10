Mécanique populaire

Le télescope Hubble de la NASA a détecté un astéroïde appelé 16 Psyché, situé à environ 370 millions de kilomètres de la Terre dans la principale ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Ce qui rend 16 Psyché si spécial, ce n’est pas son emplacement dans notre système solaire ou sa taille, mais de quoi il est fait. Alors que la plupart des astéroïdes sont soit constitués de glace ou d’un matériau rocheux, 16 Psyché est presque entièrement composé de métaux lourds et extrêmement précieux, similaires au noyau de la Terre. «Nous avons vu des météorites principalement métalliques, mais Psyché pourrait être unique en ce sens qu’il pourrait s’agir d’un astéroïde entièrement fait de fer et de nickel», a déclaré Tracy Becker, l’une des auteurs de l’étude et spécialiste des planètes au Southwest Research. Institut à San Antonio, Texas. Compte tenu de la taille colossale des astéroïdes, les estimations placent la valeur de 16 Psyché à environ 10 000 quadrillions de dollars. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela fait 10, avec 18 zéro derrière, soit environ 10000 fois la valeur de l’ensemble de l’économie mondiale pour 2019, selon les rapports de l’Observer. Le télescope Hubble examine de plus près un astéroïde rare d’une valeur de 10,000,000,000,000,000,000 $ https://t.co/goYcUmJb8a – CBS News (@CBSNews) 29 octobre 2020 Bien que 16 Psyche ait récemment reçu ses 10,000 quadrillions de dollars, l’astéroïde a été découvert pour la première fois en 2017 par des chercheurs de La NASA qui a utilisé les données du spectre ultraviolet capturées par le spectrographe d’imagerie du télescope spatial de Hubble pour déterminer la composition de l’astéroïde. Les chercheurs pensent que 16 Psyché sont les restes d’un noyau de planète morte après qu’il ne se soit pas correctement formé pendant les premiers jours de la vie de notre système solaire. La NASA a maintenant l’intention d’utiliser une fusée Falcon Heavy pour étudier plus avant l’astéroïde dans une mission appelée «Discovery Mission Psyche», prévue pour 2022. Photo Twitter / Popular Mechanics SA

