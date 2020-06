Lara est-elle le ragoût le plus irrespectueux de l’histoire de la Méditerranée sous le pont?

Rejoignez-moi pour desserrer vos épaules, votre mâchoire et vos jointures après avoir vu ce qui a été l’un des épisodes les plus Au-dessous du pont Méditerranée à travers l’ensemble Sous le pont la franchise. Alors que la plupart des hôtesses de l’air savent que vous attendez au moins passer la moitié d’une saison avant de commencer à rouler des yeux et à affronter votre ragoût en chef, cela ne s’applique clairement pas à Lara Flumiani. Le deuxième ragoût a laissé tomber la chapelure de désobéissance dans le premier épisode de la saison, mais maintenant que nous en sommes au deuxième épisode, elle est déjà devenue sorcière.

Tout a commencé pendant le quart de petit-déjeuner quand elle était impolie envers le troisième ragoût Jess et le chef Kiko, et finalement les invités alors qu’elle ignorait leurs œufs déjà refroidis dans la cuisine au lieu de les livrer à leur table. Elle a ensuite été grossièrement désagréable avec Hannah tandis que le ragoût en chef essayait de lui montrer un espace de rangement pour le réfrigérateur, et les choses ont été surchauffées par le lave-vaisselle quand Hannah lui a dit de laisser tomber ce qu’elle faisait et de se diriger vers la buanderie à la place. « Dans mon temps, je m’arrête », a déclaré Lara à son patron. «Nous collaborons sinon ça ne marche pas», lui a-t-elle dit en haussant les épaules, refusant simplement de prendre les ordres de son supérieur.

Alors qu’elle essayait d’éloigner Hannah du chemin, nous avons eu le moment taquiné de Hannah lui disant sévèrement: «Dame, ne me touchez pas», malgré le fait que Lara se disputait: «Je suis très polie. Poli et tranquille, c’est comme ça que je vis ma vie. » Après avoir observé qu’Hannah semblait stressée, Lara a sorti le vieux, « Peut-être que ce n’est pas le travail pour vous. » Le ragoût en chef a fait irruption dans la cuisine en disant: « Je vais baiser cette chienne dans une minute », ce à quoi Jess a répondu calmement: « J’ai presque fait plus tôt, que s’est-il passé? »





Oh, mais ce n’est certainement pas ça. Les deux se retrouvent face à face dans la buanderie où Lara dit à Hannah: « C’est un malentendu, ça ne sert à rien de poursuivre cette confrontation parce que c’est quelque chose de personnel donc je ne peux pas changer ça. »

Hannah se tourne finalement vers le capitaine Sandy pour obtenir des conseils qui note: «Je sens que son énergie est très négative», et encourage Hannah à s’asseoir avec Lara et à être un leader, un gestionnaire et à trouver comment renverser la vapeur, malgré le fait qu’Hannah assure elle, elle préfère faire la prochaine charte avec juste Jess, en espérant que Lara quitte. Mais elle suit les conseils du capitaine Sandy, appelle Lara au salon – qui est ensuite montré en disant «Va te faire foutre», à l’appel – et tente de le dire. Mais avant même que Lara ne s’assoit, elle gémit: « Que voulez-vous? » Mon Dieu.

«Plus tu me fais chier, moins je vais en faire», déclare-t-elle à son patron, «C’est comme ça que ça marche», et lorsqu’on lui demande de donner des exemples de manque de respect de la part d’Hannah, je ne peux qu’offrir: «Tu m’as mis tellement mal à l’aise que je ne me souviens même pas. » Elle continue en disant à Hannah: «Vous vous débrouillez dans la tête» et «Rassemblez-vous et soyez gentil», dit que même un intimidateur sur Facebook réfléchirait à deux fois avant de taper à un inconnu, sans parler de son manager direct.

« Vous savez quoi, vous êtes dégoûtant », dit Hannah avec une grimace de douleur, laissant le capitaine Sandy savoir que la situation est si terrible qu’elle n’a même pas le temps d’avoir un bol de céréales. Pendant ce temps, l’équipe extérieure essaie toujours de savoir si son nom est Laura, Lana ou Lata, ce qui est à peu près le respect qu’elle mérite à ce stade de toute façon.

Alors qu’elle explique dans ses interviews qu’on lui a appris à se défendre, elle a dû sauter la leçon sur le respect de votre supérieur. Nous avons appris des quatre saisons précédentes de cette émission (enfin, à peine trois car tous les ragoûts se sont entendus pendant la saison 4) qu’Hannah a son propre style de gestion et peut-être que ce n’est pas pour tout le monde. Mais Lara est clairement montée à bord du bateau avec une puce sur son épaule (ou comme, un sac plein d’entre eux), irrité de ne pas être elle-même en position de ragoût en chef. Mais c’est juste au-delà de grossier.

La façon dont elle rejette, néglige et manque de respect à Hannah se sent extrêmement injustifiée et tout simplement pas bien. Nous apprenons que le chef Kiko est une âme douce et qu’elle ne lui était pas entièrement agréable n’est rien de moins qu’un signe d’avertissement. C’était extrêmement inconfortable de regarder cet épisode, peut-être en raison du mélange de son refus flagrant d’écouter et de son comportement d’une calme effrayante pendant les discussions. Nous n’avons jamais vu Hannah aussi en colère, jamais. À moins qu’Hannah fait en fait, elle lui a donné un coup de poing au visage et nous ne l’avons pas vu, cet affichage va au-delà de l’excuse de l’édition. Pourquoi Lara est-elle si dédaigneuse et si en colère si vite? C’est la charte! Cela semble contraire au début d’une Au-dessous du pont Méditerranée saison, et peut-être un signe qu’il y a de grandes vagues à venir avant que la vraie tranquillité puisse être atteinte.

Au-dessous du pont Méditerranée diffusé lundi à 21 h HE / HE sur Bravo.

