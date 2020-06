Plus de 1 000 PNJ Cyberpunk 2077 auront des routines quotidiennes

Night City, le monde ouvert présenté dans Cyberpunk 2077, sera réalisé dans les moindres détails. À quoi d’autre devrions-nous nous attendre Le sorceleur développeur? Mais une nouvelle information semble indiquer à quel point les choses peuvent être détaillées. Apparemment, la dernière version de CD Projekt RED proposera un nombre incroyable de PNJ avec leurs propres routines quotidiennes.

Le site allemand GameStar a récemment organisé des interviews en podcast avec les développeurs de CD Projekt RED, Miles Tost et Philipp Weber. Alors que le contenu lui-même est verrouillé derrière un mur payant, l’utilisateur de Reddit Moraez a pris la liberté de relayer les informations aux fans curieux. Comme indiqué ci-dessus, l’un des morceaux les plus intéressants concerne les PNJ. dans le Witcher 3, seul un certain nombre de ces personnages avaient des routines quotidiennes à suivre. Le studio fait monter les enchères avec son nouveau RPG, comme en témoigne un supposé plus de 1000 PNJ ayant une routine quotidienne « à la main ».

Une telle attention aux détails ne se termine pas et ne commence pas non plus avec les personnages secondaires et tertiaires. Par rapport à The Witcher 3, les joueurs devraient trouver environ trois fois plus de façons de terminer une mission Cyberpunk 2077. Selon les commentaires du Redditor à ce sujet, Tost et Weber ont noté que l’équipe avait envisagé certaines des actions les plus ridicules que les joueurs pourraient prendre pour s’assurer qu’une mission donnée se poursuive au besoin. Un exemple fourni était que si un joueur conversait avec un personnage et se faisait tirer dessus, le joueur pouvait fuir au-delà des limites traditionnelles de la mission et avait encore un moyen de terminer sa tâche. La seule limitation, ont expliqué les développeurs, est la mort.

CD Projekt RED accueillera une diffusion en direct Night City Wire plus tard ce mois-ci pour montrer quelque chose de nouveau du jeu, bien que ce qui soit encore inconnu.

CD Projekt RED est très attendu Cyberpunk 2077 arrive sur les tablettes des magasins en seulement quelques mois le 17 septembre pour la PlayStation 4, PC et Xbox One.

[Source: GameStar, Reddit via VG247]