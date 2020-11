L’ancien talent celtique Leo Mazis pourrait retrouver un nouveau club en Australie – .

Helly Hansen Homme Crew Club Tshirt Manche Longue Bleu Marine L

261661 - 482864 - Chemise Oxford de sport à manches longues en coton de style classique et épuré, pour un look marin décontracté ou une tenue plus habillée au club. Avec sa broderie sur la poitrine et sa conception technique avec un petit logo HH dans le dos, cette chemise est parfaite pour vous rendre au club.