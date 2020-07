L’acteur John Saxon de Nightmare On Elm Street meurt à 83 ans

Nouvelle ligne

John Saxon, l’acteur robuste et aux yeux intenses qui est devenu emblématique pour ses rôles dans Enter the Dragon et A Nightmare on Elm Street, est décédé d’une pneumonie chez lui à Murfreesboro, Tennessee, selon sa femme Gloria. Il avait 83 ans.

Né Carmine Orrico à Brooklyn, New York, il a été découvert à 17 ans par le célèbre agent talentueux Henry Willson et rebaptisé John Saxon. Sa percée a eu lieu en 1956, lorsque ses rôles principaux dans le film noir Le moment sans surveillance et la comédie musicale Rock, joli bébé en a fait une idole des adolescents et a apporté quelque 3000 lettres de fans par semaine. Aux Golden Globes de 1958, il a remporté le prix du meilleur nouveau venu – masculin.

Au cours des trois prochaines décennies, Saxon apparaîtra dans des dizaines de films et de séries télévisées à la fois comme un leader charismatique et un acteur de soutien fiable. Son tour en tant que bandito mexicain instable face à Marlon Brando dans le Western The Appaloosa de 1966 lui a valu une deuxième nomination aux Golden Globe, et il a joué le Dr Theodore Stuart dans le drame NBC. Les audacieux: les nouveaux médecins pendant trois saisons. Pendant ce temps, il a également commencé à apparaître dans des films européens, en vedette dans l’horreur séminal giallo de Mario Bava, The Girl Who Knew Too Much (sorti aux États-Unis sous le nom de Evil Eye), et plusieurs films poliziotteschi (crime).

Warner Bros.

L’une de ses parties les plus mémorables viendrait en 1973, quand il a joué aux côtés de l’icône des arts martiaux Bruce Lee dans Enter the Dragon. Saxon, qui pratiquait le judo et le karaté Shotokan, a joué le joueur américain louche Roper, fuyant les usuriers et participant à un tournoi d’arts martiaux avec Lee et son collègue artiste martial Jim Kelly. Saxon était censé mourir dans le deuxième acte du film, mais son agent a insisté pour qu’il vive jusqu’à la fin et a réécrit le scénario pour s’adapter au changement.

Bien qu’il ne soit pas étranger aux films d’horreur, Saxon deviendra à jamais gravé dans l’esprit des fans d’horreur lorsqu’il incarna le lieutenant Donald Thompson, père de Nancy Thompson de Heather Langenkamp, ​​dans l’emblématique slasher surnaturel de 1984 de Wes Craven Un cauchemar sur Elm Street. En tant que policier bien intentionné mais autoritaire et finalement inutile, Saxon en est venu à définir la figure d’autorité impuissante qui serait une partie centrale de la série et du genre d’horreur dans son ensemble. Il reprendrait plus tard son rôle dans la suite de 1987 Dream Warriors, et jouerait lui-même dans le métasequel New Nightmare de 1994.

Nouvelle ligne

Saxon a continué à agir jusqu’à 70 ans. Son dernier rôle crédité était dans le film indépendant de 2017 The Extra, et il est toujours répertorié comme faisant partie de Bring Me the Head of Lance Henriksen, qui est en post-production. Au moment de sa mort, il était apparu dans 200 projets cinématographiques et télévisuels en 60 ans. Il s’est marié trois fois avec la scénariste Mary Ann Murphy, une hôtesse de l’air devenue actrice Elizabeth Saxon et, depuis 2008, la cosméticienne Gloria Martel. Il laisse dans le deuil ses fils, Antonio et Lance; petit-fils Mitchell; arrière-petit-fils John; et soeur Dolores.