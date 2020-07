Composition confirmée de Crystal Palace contre Tottenham Hotspur – .

in

Crystal Palace de départ XI: Guaita; Ward, Dann, Kouyate, Mitchell; Townsend, McArthur, McCarthy, Schlupp; Zaha, Ayew.

Remplaçants de Crystal Palace: Hennessey, Kelly, Woods, Riedewald, Milivojevic, Meyer, Kirby, Pierrick, Gordon.

Tottenham Hotspur onze de départ: Lloris; Aurier, Alderwiereld, Dier, Davies; Clins d’œil, Sissoko, Lo Celso; Lucas, fils, Kane.

Remplaçants de Tottenham Hotspur: Gazzaniga, Sanchez, Tanganga, Vertonghen, Skipp, Sessegnon, Alli, Lamela, Bergwijn.

Crystal Palace a Vicente Guaita dans le but, derrière un quatre arrière de Joel Ward, Scott Dann, Cheikhou Kouyate et Tyrick Mitchell.

James McArthur et James McCarthy débutent au milieu de terrain, avec Andros Townsend et Jeffrey Schlupp soutenant Wilfried Zaha et Jordan Ayew dans le dernier tiers.

L’ancien talent de Tottenham Nya Kirby est sur le banc, aux côtés de Wayne Hennessey, Martin Kelly, Sam Woods, Jairo Riedewald, Luka Milivojevic, Max Meyer, Brandon Pierrick et John-Kymani Gordon.

Tottenham part avec Hugo Lloris dans les buts, avec Serge Aurier, Toby Alderweireld, Eric Dier et Ben Davies devant lui dans un quatre arrière.

Harry Winks et Moussa Sissoko rejoignent Giovani Lo Celso au milieu de terrain, avec Lucas Moura et Son Heung-min aux côtés de Harry Kane en haut.

Dele Alli est nommé comme remplaçant, rejoignant Paulo Gazzaniga, Davinson Sanchez, Japhet Tanganga, Jan Vertonghen, Oliver Skipp, Ryan Sessegnon, Erik Lamela et Steven Bergwijn.

