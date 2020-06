La vraie raison pour laquelle Jacob Sartorius et Millie Bobby Brown ont arrêté de fumer! Tout savoir sur leur rupture scandaleuse!

Jacob Sartorius & Millie Bobby Brown étaient une bonne chose en 2018. Tout le monde a trouvé leur PDA totalement adorable. Mais, le duo a appelé qu’il quitte dans les sept mois suivant la date. Leur rupture, tout comme leur relation, a fait la une des journaux! Lisez la suite pour savoir ce qui a poussé Millie et Jacob à mettre fin à leur relation!

Un petit quelque chose à leur sujet-

Millie Bobby Brown est un nom qui fait la une des journaux depuis que Stranger Things a commencé à être diffusé. L’actrice britannique de 16 ans est très populaire en raison du personnage «Eleven» qu’elle incarne dans Stranger Things! Son premier film est Godzilla: le roi des monstres.

Elle est la plus jeune personne à figurer sur la liste du temps des 100 personnes les plus influentes au monde. Elle est également la plus jeune ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF.

Comme Millie, Jacob Sartorious est également une jeune star autodidacte dans son propre domaine de travail. Jacob est un chanteur de 17 ans et une personnalité Internet célèbre. Il s’est fait connaître en téléchargeant des vidéos sur Vine et TikTok.

À propos de la relation de Jacob et Millie-

Jacob Sartorius & Millie Bobby Brown ont commencé à se fréquenter au début de l’année 2018. Selon les nouvelles, tout a commencé avec juste quelques flirt sur Instagram! Après que le duo était un couple, ils ont fait connaître leur relation à tout le monde via un PDA de médias sociaux. Au cours de leur relation, il y avait de nombreuses rumeurs selon lesquelles ils se seraient séparés et se seraient remis ensemble.

Les spéculations ont augmenté alors que Millie ne suivait pas Jacob sur Instagram. Et après 7 mois dans leur relation, le duo a rompu. Comme leur relation était si populaire sur les sites de réseautage social, ils ont tous deux publié la nouvelle de leur rupture sur Instagram avec des messages similaires. Ils ont dit à leurs fans que c’était une décision mutuelle et que tous deux souhaitaient rester amis.

La raison de leur rupture-

Le couple a une raison très scandaleuse de cesser de fumer! Apparemment, Jacob demandait à ses fans féminines leurs photos nues. Le tout n’est pas clair mais la rumeur veut que Jacob ait demandé à Morgan Cryer (une fille sur l’un de ses sets) des nus.

Jacob et ses représentants ont complètement nié cet événement, mais les dégâts ont déjà été causés. Millie est amie avec Jacob mais il semble qu’ils ne seront pas en couple.

Actuellement, Millie aime le fils de David Beckham, Romeo!

Crédits vidéo – Riveté