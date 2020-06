Denise Richards dément les rumeurs sur son AFFAIRE EXTRAMARITALE avec Brandi Glanville! Quel est l’avis de Brandi à ce sujet ???

Denise Richards et Brandi Lynn Glanville sont les co-stars de l’émission «The Real Housewives of Beverly Hills». Brandi a récemment fait une déclaration disant qu’elle avait une liaison avec sa co-star de Housewives – Denise Richards. Richards est marié à Aaron Phypers depuis 2018. Denise a nié tout cela. Maintenant, que ce soit un coup publicitaire de Brandi ou s’il y a du vrai là-dedans, c’est la question! En savoir plus pour en savoir plus sur cette prétendue affaire.

Qui est Brandi Glanville?

Brandi Lynn Glanville est auteure, ancienne mannequin et créatrice de mode. Elle est populaire en raison de l’émission «The Real Housewives of Beverly Hills» (2011). Brandi Glanville était mariée à Eddie Cibrian. Ils étaient mariés depuis près d’une décennie (2001-2010). Ils ont des enfants ensemble. Ils ont rompu leur mariage après l’affaire extraconjugale d’Eddie avec une co-star.

Et qui ne connaît pas Denise Richards? Denise est dans l’industrie du théâtre depuis le début des années 90. Elle a fait de nombreuses performances individuelles. Ses apparitions dans divers spectacles ont également été très populaires.

Denise a fait la une des dernières informations lorsqu’elle a nié que la nouvelle de son mariage soit ouverte.

À propos de l’affaire présumée de Denise et Brandi –

Denise et Brandi sont des acteurs de l’émission The Real Housewives of Beverly Hills. Au cours de l’un des sit-down du casting de Real Housewives, Brandi a rendu publique sa version de l’histoire. Elle a parlé à tout le monde de Denis et de son aventure. Denise a démenti ces allégations.

Il y a eu une dispute entre les deux et le tournage de la dixième saison s’est également arrêté. Brandi a été très bruyant sur tout cela malgré l’état matrimonial de Richard. Denise est devenue très émue lorsque les médias l’ont interrogée à ce sujet.

Il y a deux côtés à une histoire et l’équipe de l’émission s’est divisée en ces côtés. Certains soutiennent Denise Richards tandis que d’autres affirment que Brandi a des preuves (messages et photos) pour étayer ses déclarations.

Brandi a également récemment publié une photo très intime d’elle et Denise. Maintenant, cela peut être une preuve de leur liaison en cours ou c’est juste une image décontractée de «co-stars étant amicales».

Crédits vidéo – Us Weekly.