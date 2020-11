La vidéo montre DualSense en gros plan sous un microscope

Le DualSense de PlayStation 5 est livré avec un certain nombre de fonctionnalités techniques qui n’ont pas besoin d’être présentées. C’est un contrôleur régulier à l’œil nu, mais comme nous l’avons signalé en juin, la PS5 et ses périphériques comportent de minuscules symboles PlayStation en relief. Le public ne tardera pas à mettre la main sur le contrôleur, mais l’utilisateur de Reddit Thenadamgoes a décidé de le mettre sous un microscope et de nous montrer la texture. Regarde ça juste ici.

Les rédacteurs en chef ont émis l’hypothèse que l’une des raisons pour lesquelles Sony a peut-être ajouté les symboles est d’empêcher les gens de tomber dans les imitations. Cela ne signifie pas que les imitations n’existeront pas ou qu’il n’y aura pas de copies avec des symboles en relief, mais c’est une explication plausible. D’autres lecteurs ont dit que la texture permettra une meilleure adhérence que le DualShock 4.

Dans l’actualité connexe, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Le directeur créatif Brian Horton a déclaré au Washington Post que le DualSense avait fait toute la différence en termes d’expérience de jeu.

«Le swing de la toile est la clé de Spider-Man, et comme les déclencheurs ont cette résistance, vous ressentez réellement lorsque la toile sort, vous la sentez se connecter au mur et vous ressentez une résistance sur la gâchette lorsque vous traversez l’arc. de la balançoire », dit-il. « Donc, toutes ces rétroactions haptiques et la résistance sur les déclencheurs ont ajouté un autre niveau d’immersion. »

Chandler de PlayStation LifeStyle partagera son expérience avec la PS5 et ses périphériques avec nos lecteurs en temps voulu, alors restez à l’écoute.

[Source: Reddit, Washington Post]