La version MULAN de Disney repoussée, encore plus d’informations pour vous !!!

Disney Mulan, une comédie musicale d’animation américaine, un film d’action historique et aventureux est produit par Walt Disney. Principalement basé sur la légende de la langue chinoise de Hua Mulan, le film se tient à la 36e fonction animée de Disney et au neuvième film d’animation produit et publié tout au long de la Renaissance de Disney. L’histoire est basée sur la bravoure et les difficultés auxquelles sont confrontées les dames nommées, Mulan, qui résident avec sa mère et son père et un chien nommé Little Brother. Le père de Mulan était un guerrier incroyable, mais dans une bataille malchanceuse, sa jambe a été gravement blessée. Mulan a pris le contrôle de lui-même, en tant que tout petit, pour défendre l’honneur de la famille. Mulan vaut 200 millions de dollars et porterait sans aucun doute un résultat final fructueux. Date de sortie de Mulan de Disney La préoccupation la plus importante pour le film concerne sa date de sortie, qui est reportée depuis 2018. La réalisatrice de Mulan, Niki Caro, a posté sur son Instagram privé en ce qui concerne la date de sortie. Voir cet article sur Instagram Chers fans de Mulan, Faire ce film a été l’une des expériences les plus satisfaisantes et les plus exaltantes de toute ma carrière, et j’ai eu la chance de participer à ce voyage avec certains des meilleurs acteurs et équipes de l’industrie. – des personnes qui incarnent vraiment les attributs de Loyal, Brave et True. Nous sommes ravis de partager ce film avec le monde, mais étant donné les circonstances actuelles en constante évolution que nous traversons tous, malheureusement, nous devons reporter la sortie mondiale de MULAN pour le moment. Nos cœurs accompagnent tous ceux qui sont touchés par ce virus dans le monde entier et nous espérons que l’esprit combatif de Mulan continuera d’inspirer ceux qui travaillent si dur pour nous protéger tous. Merci pour tout votre enthousiasme et votre soutien, et j’ai hâte de voir le jour où nous pourrons tous vivre cette histoire d’une fille guerrière devenue une légende ensemble #mulan #yifei_cc #loyalbravetrue Avec amour, Niki Caro Pour ceux-ci néanmoins dans l’abîme. Une bande-annonce publiée par Walt Disney Studios le 2 février 2020. Bien que les théâtres soient tous ouverts maintenant en Amérique, on peut affirmer que Disney ne souhaite pas être le principal studio à sortir un film sérieux au cours d’une pandémie lorsque le l’entreprise ne sait pas combien de personnes se présenteront. Le retard peut également impliquer que Disney et Warner Bros pourraient également travailler sur une chose plus loin. Aucun des deux studios n’a besoin de passer en premier, de tester leurs films potentiels d’un milliard de dollars sur un marché où les films risquent simplement de perdre de l’argent si le public ne se renverse pas ou si les restrictions impliquent que le public ne peut pas regarder de films. Le public doit donc avoir la patience de la date de sortie du film. Jusque-là, restez à l’écoute.

