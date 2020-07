OnePlus Nord vs iPhone SE: tir rapide de l’appareil photo: vous choisissez le gagnant!

Le OnePlus Nord récemment sorti a une concurrence féroce. L’iPhone SE d’Apple est l’un des mid-rangers les plus populaires en ce moment, qui coûte 40 £ de plus que l’appareil OnePlus au Royaume-Uni et 100 € de plus en Europe. Les deux sont d’excellents téléphones à part entière, mais il existe de grandes différences entre les deux combinés économiques, y compris les appareils photo.

Qui prend de meilleures photos: le OnePlus Nord ou l’iPhone SE? Nous avons décidé de confronter les deux téléphones lors d’une rapide fusillade entre OnePlus Nord et iPhone SE pour le savoir. Assurez-vous de voter sur le gagnant dans le sondage à la fin de l’article.

OnePlus Nord vs iPhone SE: spécifications de l’appareil photo

C’est la qualité contre la quantité avec cette comparaison. L’iPhone n’a que deux caméras tandis que le Nord en a six au total. Cependant, l’iPhone est livré avec un processeur plus robuste et une expérience éprouvée pour un excellent traitement d’image. Les cerveaux peuvent-ils battre les muscles? Découvrons-le.

OnePlus Nord iPhone SE Caméras arrière 48 MP, f / 1,8, (IMX586)

8MP, f / 2,3, champ de vision à 119 degrés

Capteur de profondeur 5MP, f / 2.5

2MP, f / 2.5, macro 12 MP, f / 1,8 Vidéo arrière 4K UHD 30 ips

1080p 60 ips

1080p à 240 ips 4K UHD à 60 ips

1080p à 240 ips Caméras frontales 32 MP, f / 2,5

8MP, f / 2.5, champ de vision à 105 degrés 7 MP, f / 2,2 vidéo avant 4K UHD à 60 ips 1080p à 30 ips

Les échantillons

J’ai pris un mélange de prises de vue en intérieur et en extérieur avec les deux smartphones en même temps. La variété des scénarios d’éclairage devrait nous aider à trouver des écarts de qualité et finalement à trouver un gagnant. Les deux appareils étaient sur leurs dernières versions de logiciel au moment de l’écriture et tous deux étaient réglés sur les modes «photo» et «portrait» pour les tests donnés.

OnePlus Nord iPhone SE

OnePlus Nord iPhone SE

Dans cette première série d’images, j’ai tourné dans mon jardin sous une lumière vive. La prise de vue vers le haut au niveau du poteau télégraphique démontre les capacités de capture de netteté des deux caméras. La prise de vue vers le haut sur les feuilles nous donne une bonne idée des capacités de plage dynamique de chaque caméra. L’iPhone SE a tendance à offrir plus de couleurs et de détails dans les ombres.

OnePlus Nord iPhone SE

OnePlus Nord iPhone SE

Les images de l’arrière de mon simulateur de course sont un test de performances en basse lumière en mode «photo». Il y avait de la lumière venant de la fenêtre et un plafonnier au plafond, mais le dossier du siège était toujours dans l’ombre de ma chambre. Le Nord applique plus de réduction du bruit, ce qui donne une image plus douce. Les photographies des fleurs roses ont été prises pour démontrer les capacités de reproduction des couleurs de chaque appareil photo. Le SE capture des couleurs plus fidèles à la réalité que l’image délavée du Nord.

OnePlus Nord iPhone SE

OnePlus Nord iPhone SE

La première paire d’images ici représente un viaduc au loin. Ces tests nous aideront à évaluer la quantité de détails capturés par chaque caméra. Le Nord semble capturer des détails plus fins sur le terrain que le SE. La deuxième paire montre un arbre ombragé devant un ciel assez lumineux. Il s’agit d’un véritable test de la plage dynamique et de la précision des couleurs. Le SE affiche plus de détails dans les ombres les plus sombres tout en exposant correctement les hautes lumières.

OnePlus Nord iPhone SE

OnePlus Nord iPhone SE

Ces images finales sont respectivement avec les caméras selfie et avec le mode portrait arrière. Le SE semble faire un meilleur travail pour garder ma texture de peau naturelle. Cependant, les tons de peau ne sont pas aussi précis qu’avec le Nord.

OnePlus Nord contre la fusillade de l’appareil photo iPhone SE: votez pour le gagnant!

Quelle expérience de caméra préférez-vous: le OnePlus Nord ou l’iPhone SE? Le téléphone d’Apple semble se démarquer en termes de qualité, mais on ne peut nier que le OnePlus Nord a une configuration plus polyvalente dans l’ensemble. Comme l’iPhone SE n’a qu’un seul appareil photo, nous ne pouvions pas comparer les prises de vue macro ultra-larges 0r – en savoir plus sur les appareils photo supplémentaires du OnePlus Nord dans notre revue.

Le gagnant est à vous! Votez dans le sondage ci-dessous et cliquez sur les commentaires pour partager vos pensées. Si vous voulez un aperçu plus approfondi du OnePlus Nord vs iPhone SE, assurez-vous de consulter notre comparaison complète où nous examinons d’autres spécifications, fonctionnalités, prix, etc.