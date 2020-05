La trilogie de « Dark Knight » sera de nouveau publiée à Hong Kong, Fala Chen selon les rumeurs pour « Shang-Chi » et plus / Film

Vous voulez voir une conception de style Viking inutilisée pour Loki dans Thor: Ragnarok? Est Aquaman venir Le flash sur The CW? y a t-il Daredevil jeu vidéo en préparation? Quelles sont les nouvelles dates pour Avengers: Infinity War et Ant-Man et la guêpe frapper Disney +? Le saviez-vous Abattu et Harley Quinn presque accroché Suicide Squad? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Après le Batwoman finale de la saison, il est temps pour une nouvelle Bat Chat avec Camrus Johnson et Nicole Kang.

Malgré une référence récente, cela ne ressemble pas à Aquaman fera une future apparition sur Le flash.

Artiste Marvel Comics Will Sliney a montré comment il dessine Capitaine Amérique, et vous pouvez essayer vous-même.

Patron de Marvel Games Bill Rosemann veut faire un Daredevil jeu, il a mis il n’y en a pas en développement.

Voici un aperçu de la septième et dernière première de la saison prochaine de Marvel Agents du SHIELD sur ABC.

Le premier synopsis de Batwoman la saison deux taquine quelque chose qui « modifiera Gotham et The Bat Team pour toujours ».

Artiste de concept Aleksi Briclot a partagé cette conception de style Viking pour Loki destiné à être utilisé dans Thor: Ragnarok.

Super Girl était censé apparaître dans BatwomanLa finale de la saison par photo, mais le coronavirus l’a empêchée.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message en TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: