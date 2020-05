Star Trek: Simon Pegg explique l’absence du film, le succès de la télévision

L’élan atteint son apogée comme jamais auparavant Star Trek la franchise. Picard est devenue l’une des séries les plus acclamées par la critique de l’histoire de la franchise, contribuant à l’augmentation la plus importante de nouveaux abonnements pour CBS All Access. Découverte revient avec sa troisième saison à venir avec l’animation Ponts inférieurs pas loin derrière. Récemment annoncé est le retour de l’équipage d’origine de l’USS Enterprise vu pour la dernière fois dans le pilote La série originale dans l’épisode « The Cage ». Marque Des mondes étranges, les fans vivront enfin les aventures d’Enterprise sous le capitaine Christopher Pike (Anson Mount). Le rejoindre dans le noyau sont Number One / Lt. Commandant Una (Rebecca Romijn) et Spock (Ethan Peck). Avec un live-action sans précédent de trois Star Trek série en cours, les choses reprennent-elles aussi du côté cinématographique? Simon Pegg, qui incarne le lieutenant-ingénieur en chef Montgomery Scott dans les films Kelvin Universe de Paramount, s’est entretenu avec Collider lors de la promotion de son dernier film Héritage pour fournir une mise à jour.

« Star Trek, je ne sais pas », a déclaré Pegg. « Honnêtement, je ne sais pas. » Il a fourni la même réponse lorsqu’on lui a demandé précédemment. L’acteur reste optimiste quant à la possibilité de travailler à nouveau avec le casting, mais un obstacle créatif et émotionnel est de savoir comment y faire face. Anton Yelchin Pavel Chekov avec le décès de l’acteur. « Une chose que j’ai mentionnée lorsque j’en ai parlé récemment est que pour nous, perdre Anton Yelchin comme nous l’avons fait a été un vrai coup dur », a-t-il déclaré. « Et je pense que cela nous a légèrement coupé le souffle en termes d’enthousiasme pour en faire un autre, juste parce que nous manquons maintenant un membre de notre famille. Il serait remarquable par son absence. » La star de la trilogie Cornetto a déclaré qu’il restait en contact avec les autres Star Trek jeter. « Nous sommes toujours en contact, nous nous envoyions des e-mails l’autre jour, vérifiant simplement » comment nous allons « et tout ça », a-t-il déclaré. « Mais ce n’est pas comme si l’un d’entre nous frappait à la porte de Paramount en disant: » Hé, quand est-ce qu’on fait ça? » S’ils disent: « Nous aimerions faire un autre film », je suis sûr que nous allons tous sauter sur l’occasion. Ces gars-là me manquent, et j’adore faire ces films. Mais je ne sais tout simplement pas. Noah Hawley’s projet a été mentionné, et peut-être que cela se produira. Je n’en sais rien. Alors oui, je suis aussi dans le noir que tout le monde, je suis dans le même bateau que vous. «

Simon Pegg: « Marvel a un attrait plus large que Star Trek »

Pegg continue de gérer le Star Trek la franchise de film est plus délicate qu’une franchise comme Marvel. « Le fait est que l’attrait de Star Trek est un peu plus niche que l’attrait, par exemple, des films Marvel, qui font d’énormes sommes d’argent, et ont cet attrait vraiment très large et ils se débrouillent très bien », a-t-il déclaré. « Je pense que Star Trek est juste un peu plus de niche, donc ça ne va pas frapper ce genre de chiffres. Alors oui, la chose évidente à faire serait de ne pas aller pour ce spectacle massif, opter pour quelque chose d’un peu plus retenue dans la veine de la série originale. Oui, ce serait une chose brillante à faire, et je suis sûr que cela a probablement été discuté… Vous vous spécialisez un peu plus. » Pegg a concédé que la télévision restait la maison idéale pour la franchise. « Peut-être que la télévision est un meilleur endroit pour [Star Trek] maintenant. La télévision a tellement évolué. C’est devenu quelque chose de très contemporain, de pair de cinéma. C’est simplement vu d’une manière différente. Ce n’est plus une portée réduite. Vous pouvez toujours faire des tas de choses intéressantes, et cela peut toujours avoir l’air moderne et pas cher. Peut-être que la télévision est un meilleur format pour Star Trek. C’est là que ça a commencé, vous savez. « Compte tenu de la façon dont les acteurs sont occupés, il n’est pas surprenant que Pegg ait fini par travailler avec son Star Trek co-star Karl Urban sur Amazon Les garçons. Héritage premières sur DirecTV le 22 mai.

Le post Star Trek: Simon Pegg explique l’absence du film, le succès de la télévision est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook