La tête de valve Gabe Newell aide à organiser un concert de remerciement pour la NZ

Il s’avère que le président de Valve, Gabe Newell, est coincé en Nouvelle-Zélande depuis des mois après l’épidémie de COVID-19 dans le monde plus tôt cette année. Cependant, il semble qu’il ait apprécié son séjour là-bas et qu’il ait trouvé un moyen de remercier le pays de l’avoir accueilli depuis mars. Dans le cadre d’un «groupe d’amis du monde entier qui se sont retrouvés basés à Auckland» pendant la pandémie, Newell a aidé à organiser un concert gratuit pour remercier NZ.

Newell est apparu dans l’émission Breakfast de TVNZ1 aux côtés de deux amis, le pilote de voiture de course Alex Riberas et son partenaire Teagan Klein, pour parler de son expérience d’être basé dans le pays ces derniers mois et du concert gratuit, intitulé « We Love Aotearoa ».

Il démarre à Auckland le 15 août et est un «merci au peuple néo-zélandais pour sa gentillesse et son accueil, et aussi une reconnaissance du travail acharné que l’équipe de cinq millions de personnes a accompli pour nous amener là où nous sommes maintenant ». Vous pouvez trouver des détails sur l’événement et la programmation ici.

Newell était à l’origine en Nouvelle-Zélande pour un court voyage après le lancement de Half Life: Alyx lorsque la pandémie a éclaté dans le monde, puis, comme l’explique Klein, ils «avaient 48 heures pour décider avant que la Nouvelle-Zélande ne ferme la frontière, et nous avons décidé de rester ».

Newell dit dans le clip, que vous pouvez regarder ci-dessus, qu’il a pu continuer à travailler (à distance) comme d’habitude pendant son séjour en Nouvelle-Zélande et qu’il peut « travailler [there] à peu près aussi efficacement que je le ferais si j’étais à la maison ». Cependant, il dit que cela a été difficile «de s’inquiéter pour ses amis et sa famille qui ne sont pas en Nouvelle-Zélande».

Au sujet des raisons pour lesquelles il aimait être dans le pays, Newell dit: «Pour moi, c’est beaucoup une question d’esprit communautaire – ce sentiment que tout le monde peut se réunir et résoudre ce problème extrêmement difficile, puis nous accueillir, essentiellement, en tant que réfugiés COVID. Cela, pour moi, a été extraordinaire.

«Il y a la beauté naturelle», ajoute-t-il, «il y a toutes les choses amusantes que vous pouvez faire, mais ce sont les gens qui ont vraiment rendu nos vies différentes.»

Crédit d’image supérieure: TVNZ

