La compréhension de Vijayan du football était exceptionnelle: ancien coéquipier indien – Football

L’attaquant légendaire IM Vijayan a eu du mal à communiquer en hindi avec ses coéquipiers sur le terrain, mais il a rattrapé sa brillante compréhension du «langage du football», a déclaré l’ancien joueur indien Aqueel Ansari.

Ansari, qui a joué pour l’Inde lors de quelques matches dans les années 1990, a déclaré que Vijayan n’était pas à l’aise de parler en hindi mais qu’il pouvait lire le jeu mieux que quiconque.

«Vijayan-bhai était notre aîné et tout ce dont vous parlez le sont moins. Mais son hindi n’était pas au pair et parfois il avait du mal à communiquer », a déclaré Ansari.

«Mais il connaissait probablement le langage du football plus que quiconque et sa lecture de jeu était exceptionnelle. C’était une personne qui avait l’habitude d’atteindre le bon endroit au bon moment et de rendre le travail beaucoup plus facile. »L’ancien capitaine Vijayan était l’affiche du football indien avant que Bhaichung Bhutia n’arrive sur les lieux, grâce à ses capacités de but. l’attaquant le plus redouté de son temps.

Il a marqué quatre buts en quatre matches pour aider l’Inde à remporter la première Coupe de la Fédération sud-asiatique de football en 1993 au Pakistan. »Il (Vijayan) était sans aucun doute notre meilleur attaquant. À Lahore, il a travaillé dur et était notre homme clé », a déclaré Ansari.

Tejinder Kumar, qui faisait partie de cette équipe gagnante de la Coupe SAFF à Lahore, a déclaré que les supporters pakistanais avaient dit aux joueurs indiens qu’ils reviendraient sans gagner le tournoi.

«Il y avait des visages souriants partout lorsque nous avons atterri au Pakistan. Nous avons été chaleureusement accueillis et nous nous sommes sentis comme chez nous. Mais il y avait quelqu’un à l’aéroport qui nous a souri et a dit: «Bhaijaan, swagat hai. Lekin aap log har ke hi lautogey (Bienvenue au Pakistan. Mais vous reviendrez les mains vides) », se souvient Tejinder.

«Nous avons eu une grande réception. Tout le monde était impatient de voir que nous n’avions rencontré aucun problème. Il y avait une sécurité stricte partout – même dans l’hôtel. Personne n’était autorisé à aller n’importe où sans sécurité. »

L’équipe indienne, entraînée par le Tchèque Jiri Pesak et dirigée par le VP Sathyan, a lancé sa campagne avec une victoire 2-0 contre le Sri Lanka avec des buts de Vijayan et Gunabir Singh.

Vijayan a ensuite aidé l’Inde à piper le Népal cinq jours plus tard. Et dans le décideur, l’Inde a obtenu un point crucial contre le Pakistan, grâce à l’égalisation tardive de Vijayan, pour remporter le trophée exactement ce jour-là, il y a 27 ans.

