La suite de Sonic the Hedgehog en préparation – Africadaidly

Lorsque les premières images de Sonic the Hedgehog ont été publiées, un grognement collectif a résonné dans les salons des fans de la bestiole bleue rapide. Il était uuuuggglyyyyy et depuis lors, les gens ont perdu confiance dans le prochain film. Cependant, Sony a renversé la vapeur et c’était étonnamment l’un des films familiaux les plus amusants de ces derniers temps!

Une suite est donc la bienvenue et Sony a confirmé que le deuxième opus était en cours de développement. Selon Variety, la suite reviendrait aux cinéastes, sous la direction de Jeff Fowler, et Pat Casey et Josh Miller écrivant le script.

Basé sur la populaire franchise de jeux vidéo de Sega, le premier film, sorti en février de cette année, raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde alors qu’il embrasse sa nouvelle maison sur Terre. Sonic (exprimé par Ben Schwartz) et son nouveau meilleur ami Tom (joué par James Marsden) s’associent pour défendre la planète contre le génie maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey) alors qu’il complote la domination du monde. La photo familiale met également en vedette Tika Sumpter.

Nous n’en sommes encore qu’à nos débuts, donc aucun mot sur l’intrigue ou le casting!