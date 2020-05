Hyundai i20 écrasée entre deux camions

Voici un accident impliquant la Hyundai i20, qui se fait écraser entre deux camions. Les suites des accidents vous choqueront et vous impressionneront.

Hyundai i20 a reçu une cote de sécurité de 3 étoiles dans les tests de collision NCAP mondiaux. Le modèle actuel en Inde a reçu la cote de sécurité et non le précédent. Voici un récent accident de Hyundai i20 qui suggère également sa qualité de construction décente. À l’heure actuelle, c’est le quatrième hayon le plus sûr que vous puissiez acheter en Inde.

Vous pouvez voir ici que la Hyundai i20 se tient derrière un gros camion au signal. Bientôt, un autre camion de vitesse arrive par derrière et s’écrase sur l’i20. Le résultat est que i20 est écrasé entre les deux. Étant donné que la hauteur des camions est plus élevée, l’i20 est littéralement tombée sous les deux. La partie avant de la trappe atteint l’essieu arrière du camion.

De toute évidence, le conducteur de camion excès de vitesse est en faute. Étant donné que l’i20 est coincé sous les deux, il était difficile de le retirer. Heureusement, les passagers à l’intérieur de la voiture étaient en sécurité et se sont échappés avec quelques blessures. Quant à la voiture, elle a été complètement endommagée sans aucune possibilité de réparation. Voir l’état de la voiture ici.

La partie avant, y compris le pare-chocs, la calandre et le capot, a subi d’énormes dégâts. Le pare-brise avant a également été brisé en raison du pare-chocs du camion avant qui l’affectait directement. Les portes et les ailes latérales semblent avoir maîtrisé les dégâts afin que le conducteur reste le même. Même les roues et l’essieu ne semblent pas être affectés.

La partie arrière a été complètement démontée et vous ne pouvez voir que les roues arrière. Le coffre et même les sièges passagers arrière ont subi un coup énorme. Les passagers étant assis à l’avant, il n’y a pas eu de victime. Si quelqu’un avait été assis à l’arrière, cela aurait pu avoir un résultat très grave.

Hyundai va lancer la nouvelle génération i20 dans les prochains mois. Il obtiendra un langage de conception frais, inspiré des derniers modèles mondiaux. Un moteur diesel de 1,5 litre et un moteur à essence turbo de 1,0 litre feront également leur chemin sur l’i20. Il bénéficiera de nouvelles fonctionnalités telles que la technologie de voiture Internet, le toit ouvrant électrique, le purificateur d’air et plus encore.