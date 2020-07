La sortie MULAN de Disney repoussée encore plus

Voir ce post sur Instagram

Chers fans de Mulan, Faire ce film a été l’une des expériences les plus satisfaisantes et les plus exaltantes de toute ma carrière, et j’ai eu la chance de participer à ce voyage avec certains des meilleurs acteurs et équipes de l’industrie – des gens qui incarnent vraiment les attributs de Loyal, Brave et True. Nous sommes ravis de partager ce film avec le monde, mais étant donné les circonstances actuelles en constante évolution que nous traversons tous, malheureusement, nous devons reporter la sortie mondiale de MULAN pour le moment. Nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par ce virus dans le monde entier et nous espérons que l’esprit combatif de Mulan continuera d’inspirer ceux qui travaillent si dur pour nous protéger tous. Merci pour tout votre enthousiasme et votre soutien, et j’ai hâte de voir le jour où nous pourrons tous vivre cette histoire d’une guerrière qui est devenue une légende ensemble #mulan #yifei_cc #loyalbravetrue Avec amour, Niki Caro