Oui, c’est Alfie Allen qui chante dans How to Build a Girl et les cinéphiles ne peuvent pas en avoir assez de sa chanson! – .

Comment construire une fille arrive sur Amazon Prime Video en juillet, mais les fans ont été époustouflés par Alfie Allen qui chante même dans le film!

Alfie Allen est sans aucun doute mieux connu pour son passage de huit saisons dans la série Game of Thrones de HBO, mais depuis que le fantasme médiéval a pris fin en 2019, l’acteur né à Londres a toujours réussi à se tenir occupé.

En 2019, le joueur de 33 ans est apparu dans un rôle mineur dans l’Oscar Jojo Lapin aux côtés du personnage de Sam Rockwell.

Maintenant, en 2020, Allen joue un rôle plus central dans le film Comment construire une fille qui vient d’arriver sur Amazon Prime Video ici au Royaume-Uni.

Mais après sa performance en tant que «Reek» lâche et ricanant dans Game of Thrones, la transformation d’Allen dans Comment construire une fille est extrêmement inattendue.

D’autant plus qu’il chante pendant le film, ce qui a bel et bien séduit les fans.

Après avoir été diffusé pour la première fois au Festival international du film de Toronto en 2019, How to Build a Girl arrive enfin au Royaume-Uni sur Amazon Prime Video le 24 juillet 2020.

Se déroulant dans les années 1990, le film – qui est basé sur le roman de Caitlin Moran du même nom – raconte l’histoire de passage à l’âge adulte de Johanna Morrigan, une jeune fille de 16 ans qui vit dans un conseil pas si pittoresque. domaine à Wolverhampton.

Johanna est extrêmement ambitieuse et après avoir eu l’intention d’écrire un livre à succès démantelé, elle se tourne vers la critique musicale après avoir assisté à un concert de rock et devient une critique faussement cinglante après avoir remporté des éloges pour ses critiques horribles.

Alfie Allen prend le rôle de John Kite dans le film, un musicien gallois qui brille instantanément Johanna pour sa personnalité brillante et pétillante.

Le couple passe beaucoup de temps ensemble pendant le film et nous voyons même quelque chose d’un peu différent d’Alfie Allen alors qu’il déchaîne un ensemble de tuyaux étonnamment impressionnant pour chanter. Jour faisant fille, une chanson qui apparaît dans le film qui a attiré de nombreux fans.

Alors que beaucoup trouveront le chant d’Allen une surprise, l’acteur a une longue histoire dans la musique, expliquant dans The One Show qu’il était dans un groupe lorsqu’il était enfant.

Sur Spotify, la chanson n’est malheureusement pas disponible sur la bande originale de How to Make a Girl, mais la piste a glorieusement fait son entrée sur YouTube.

Il est sûr de dire que la performance d’Alfie Allen dans Comment construire une fille a certainement gagné beaucoup d’éloges à l’acteur de 33 ans.

Depuis la sortie du film, de nombreux fans se sont tournés vers Twitter pour saluer sa performance et, en particulier, son chant.

Comment construire une fille: Parfois doux, parfois maladroit, ce qui est assez approprié pour un film sur une adolescente. De plus, je n’étais pas prêt à me pâmer pour Alfie Allen ??? Écraser un garçon qui chante des chansons tristes… aussi comme un adolescent. pic.twitter.com/5pgrurspwh

Ce fan ne peut pas comprendre à quel point Alfie Allen a parcouru depuis son passage dans Game of Thrones.

J’ai complètement été balayé par mes pieds 😍 Et j’ai vraiment apprécié ce film Comment construire une fille, en particulier les performances et la chimie de Beanie Feldstein et Alfie Allen. Mais oh garçon, quelle belle voix

