La série télévisée Chucky sera un mélange de tous les films pour enfants – / Film

Un jeu d’enfant est une franchise très fluide, et cela pourrait être la clé de sa longévité. Alors que d’autres franchises d’horreur se sont éteintes, Un jeu d’enfant est toujours aussi fort, même dans le sillage d’un remake inutile. Don Mancini, qui est à l’origine de la série depuis le début, raconte maintenant l’histoire de la poupée tueur Good Guy à la télévision avec le Chucky Séries télévisées. La série reste entourée de secret, mais dans une nouvelle interview, Mancini promet que le spectacle combinera les éléments d’horreur les plus simples du premier film tout en honorant le ton en constante évolution des suites.

Les gens semblent souvent surpris quand je leur dis cela, mais ma franchise d’horreur préférée de tous les temps est la Un jeu d’enfant/Chucky séries. Je ne peux même pas l’expliquer complètement – il y a juste quelque chose de spécial à propos de cette série pour moi, et j’aime presque tous les films qui sont sortis jusqu’à présent (je pensais même que le remake inutile était correct, et pas une abomination totale comme je le craignais) être). Ce qui a rendu la série Chucky si mémorable, c’est la façon dont elle s’est adaptée au fil des ans. Le premier film allait pour une ambiance d’horreur traditionnelle. Mais comme les suites continuaient à venir, Un jeu d’enfant transformé en quelque chose de plus comique et ironique – avant de revenir lentement à l’horreur régulière.

Et que dire du Chucky Des séries télévisées destinées à Syfy? Quel sera le ton? Selon Don Mancini, l’émission tentera de rester fidèle à tous les films de la franchise. « L’une des choses que nous avons toujours essayé de faire au cours des décennies et des différents films, c’est d’essayer de le changer beaucoup », a déclaré Mancini à Syfy. «De film en film, j’ai toujours essayé de créer un ton différent, de connecter Chucky à un sous-genre différent. Nous sommes passés de slasher simple à comédie à comédie satirique folle et de nouveau à l’horreur simple. «

Mancini a ajouté:

«Avec cette émission de télévision, notre mission a été de préserver la simple effarouchement du film original ou des deux premiers films. Mais en même temps, continuez avec cette tapisserie sans cesse croissante d’histoires cohérentes que nous avons tournées au cours de sept films et d’une trentaine d’années. Je pense que les fans vont vraiment adorer voir les nouveaux personnages que nous introduisons dans ce domaine et juste pour voir comment ils sont sortis de nos personnages classiques. Pas seulement Chucky, mais certains des autres que vous espérez peut-être voir. Il y a de fortes chances qu’ils se présentent. «

Dans Chucky«Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée dans une vente de garage en banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à révéler les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés du passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les tueries, ainsi que les origines indicibles de la poupée démon en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est devenu en quelque sorte ce monstre notoire. «

La série devrait faire ses débuts cette année.

