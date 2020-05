Orca The Killer Whale arrive sur Blu-ray le 30 juin depuis Scream Factory

Orque l’épaulard se dirigera vers le Blu-ray grâce à Scream Factory le 30 juin. Le classique culte de 1977 du réalisateur Michael Anderson étoiles Richard Harris, Charlotte Rampling, Will Sampson, Bo Derek, et Keenan Wynn dans un film essayant désespérément de capitaliser sur la Mâchoires l’engouement. C’était en fait un film triste, avec Orque l’épaulard avec une orque vengeresse essayant de rendre justice au pêcheur qui a tué sa compagne enceinte. Ce fut un succès mineur lors de sa sortie mais critiqué par les critiques. Au fil des ans, il a été montré lors de plusieurs projections de films à minuit. Découvrez la pochette Blu-ray pour Orque l’épaulard en bas.

Détails du Blu-ray Orca The Killer Whale

« Élégant, intelligent, beau… et déterminé à se venger. Le producteur Dino De Laurentiis (King Kong, Ragtime) et le réalisateur Michael Anderson (Around The World In 80 Days, Logan’s Run) unissent leurs forces pour présenter le récit passionnant d’action-aventure de Orca: The Killer Whale. C’est l’histoire d’un être puissant contre un autre: un pêcheur fort et déterminé du nom du capitaine Nolan (Richard Harris, Unforgiven) contre un épaulard tout aussi déterminé. Lorsque le compagnon enceinte de la baleine géante est mutilé et tué de Nolan, la baleine cherche vengeance: briser des bateaux, attaquer un village côtier et finalement attirer leurs adversaires humains à une confrontation finale dans le propre gazon arctique de la créature marine. Charlotte Rampling, Will Sampson et Bo Derek (dans ses débuts de long métrage) jouez également dans cette épopée maritime débordant de suspense mordant aux ongles et d’effets spéciaux spectaculaires. «

Caractéristiques spéciales et spécifications techniques:

Commentaire audio avec l’auteur / critique de cinéma Lee Gambin

Bande-annonce théâtrale

Sous-titres anglais en option pour la fonctionnalité principale

Une version un peu étrange de Scream Factory; ce n’est probablement pas de leur faute, car je ne peux pas imaginer qu’il y ait une tonne de contenu à leur disposition depuis la création de celui-ci. Ça aurait été cool pour eux d’avoir des interviews avec certains acteurs, mais bon. Mon plus grand souvenir de ce film est que l’annonce de celui-ci est sur la couverture arrière de presque toutes les bandes dessinées publiées en 1977, et cela me fait sourire chaque fois que je sors une bande dessinée d’un sac et d’une planche. Orque l’épaulard sortira en Blu-ray le 30 juin.

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!