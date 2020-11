La série Skechers Performance Run revient à Dubaï

Dubaï se prépare pour une journée bien remplie et amusante pour toute la famille.

Sous les auspices du Dubai Sports Council, The Skechers Performance Run démarre une série de six courses communautaires le 20 novembre au Dubai Ripe Market, situé près de l’Académie de police de Dubaï.

Ouvert à tous les âges et à tous les niveaux, les catégories de distance vont de 2,5 km – l’événement idéal pour maman, papa et les enfants – ainsi que les défis de 5 km et 10 km pour la légion de coureurs sportifs des EAU.

Après l’événement, la cérémonie de remise des prix et de reconnaissance aura lieu pour les gagnants des 1er, 2 e et 3 e places, hommes et femmes, sur les distances de 2,5 km, 5 km et 10 km uniquement. En raison des paramètres de distanciation sociale requis pour organiser l’événement, il n’y a pas de récompense pour les catégories d’âge.

Les participants qui ne font pas partie de la cérémonie de remise des prix sont encouragés à profiter des équipements du marché mûr disponibles.

L’itinéraire soigneusement conçu promet d’être sûr et divertissant dans l’enceinte de l’académie de police.

Les amateurs de course et les fans d’une journée en famille peuvent recevoir toutes les informations sur l’événement sur le site officiel de la course https://www.promosevensports.com/event/skechers-performance-run/

