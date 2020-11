The Simpsons Saison 32 Episode 6 Review: Actualités du podcast

Lisa montre des signes de véritable dépendance au podcast du crime bien avant qu’elle avoue son besoin de «savoir qui a tué Tout le monde. » L’accumulation est si bien exécutée au moment où elle est assassinée, tout le monde qui regarde est prêt à partir pour le trajet. Et avec des titres comme «Murder Most Stabby» et «Killing Her Softly», qui pourrait nous en vouloir? Au matin, Marge est accro. «Nous avons beaucoup à discuter», dit Lisa, en lui souhaitant la bienvenue sur le dark web du genre.

Marge et Lisa de manière hystérique, aux deux sens du terme, capturent la véritable obsession du crime. Des lignes comme « Des gouttes de sang, vous pouvez expliquer, mais des gouttes de cerveau? » et «Comment une femme titulaire de quatre doctorats pourrait-elle être aussi stupide?», simpsonized ils peuvent être, sonner comme le genre de choses que les gens crient à leurs appareils en regardant ces émissions. Certaines personnes vont regarder un cou et se demander ce que les cravates y portent, d’autres personnes regardent un cou et disent que j’aimerais l’étouffer.

L’introduction d’Abe est également une tournure différente de son personnage habituel et légèrement inattendue. Homer est en train de finir de dire à Bart à quel point son grand-père est solitaire et ennuyeux, quand Abe lui prouve qu’il a tort. La plupart des spectateurs savent que la cravate sur la poignée de porte est un signe contre les intrus avant qu’Homère et Bart ne détournent les yeux du canot octogénaire derrière elle, mais cela en vaut la peine. «Si le bolo est suspendu, la prothèse retentit», l’explication d’Abe est malicieuse mais intelligente.

Morgan Fairchild est le choix parfait pour Vivienne St. Charmaine, et le titre «Falcon Landing» de l’émission la plus célèbre de l’ancienne actrice superstar est une bonne pièce du feuilleton nocturne le plus connu de Fairchild. Vivienne, qui est attirée pour ressembler à Morgan, semble vraiment aimer Abe, et pas seulement pour ses longues et longues histoires. Elle l’appelle sa vieille machine sexuelle sénile et dit qu’il est si gentil qu’il «devrait venir avec une pompe à insuline». L’épisode évoque également la romance des personnes âgées, suggérant qu’une coloscopie de couple et un dîner-croisière romantique en font une soirée parfaite. Heureusement pour le public, il met en place une scène idéale pour un crime qui peut rapprocher les deux récits.

Abe devient le sujet d’une série de podcasts après la disparition de Vivienne avec un splash. Ce n’est pas la première fois que le poids des médias s’installe sur un membre de la famille Simpson. «Homer Badman», à partir de la saison 6, a culminé dans une émission de reconstitution télévisée simulée intitulée «Homer Simpsons: Portrait of an Ass Grabber», alors qu’il ne voulait que les bonbons Gummy de Milo collés sur le jean d’une jeune femme. Nous l’avons cru alors, des milliers ne l’ont pas fait, mais il est, après tout, le genre de gars qui s’endort au son du papier froissé. Abe n’a même pas besoin de ça. Il est logique qu’il soit si suggestible qu’il croirait le témoignage d’autres personnes sur ses propres souvenirs, tout comme il pense que Shampoo Shuttle est l’avenir des soins capillaires. Et parce qu’il a oublié la plupart de ses souvenirs avec ses cheveux.