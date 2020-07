La série Dallas and Robo de John Cena et Kat Dennings acquise par Syfy

Syfy a acquis une série animée pour adultes intitulée « Dallas and Robo » avec John Cena et Kat Dennings.

La série fait sa première sur le câble le 8 août à «midnight-ish» ET / PT, selon le réseau.

La comédie animée pour adultes d’une demi-heure de 8 épisodes de Shadow Machine et YouTube Originals a été diffusée pour la première fois en ligne en 2018, mais commencera sa diffusion par câble pendant le bloc d’animation de fin de soirée de Syfy TZGZ. Des épisodes pourront également être visionnés sur Syfy On Demand.

Voici la logline officielle:

«DALLAS AND ROBO est une comédie de camionnage dans l’espace qui suit les mésaventures de Dallas (Dennings) et de son bon copain artificiellement intelligent, Robo (Cena). Ensemble, ils se frayent un chemin à travers des motards cannibales, des camionneurs spatiaux rivaux et des burritos de distributeurs automatiques alors qu’ils tentent de gagner de l’argent dans le monde miteux du gros gréement interplanétaire.

Lire aussi: La saison 4 de « Wynonna Earp » obtient enfin sa date de première à Syfy – Regardez la bande-annonce (vidéo)

La série provient de ShadowMachine («Final Space», «BoJack Horseman») et YouTube Originals. Il est produit par Cena, ainsi que par le créateur Mike Roberts et les showrunners Matt Mariska et Andy Sipes. Alex Bulkley et Corey Campodonico sont également producteurs exécutifs pour ShadowMachine.

Regardez une courte promo ici.

Le TZGZ de Syfy aura également un panel lors de cette année [email protected] le vendredi 24 juillet à 21 h HE / 18 h HP, avec des créateurs, des voix de célébrités et des aperçus de séries telles que «Devil May Care», «Wild Life», «Magical Girl Friendship Squad» et «Hell Den».