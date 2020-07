Un scientifique de la NASA à domicile cultive des radis pour les pratiquer pour la future agriculture lunaire

Les radis poussent dans le cadre de l’expérience à domicile du scientifique de la NASA Max Coleman. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Un scientifique de la NASA cultive des radis chez lui pour aider les futurs astronautes à cultiver de la nourriture sur la lune.

Depuis des décennies, les scientifiques s’efforcent de résoudre le problème de la façon dont les futurs astronautes mangeront sur la lune ou, un jour, sur Mars. Dès les premiers jours de « space food » pré-emballé au moderne expériences de culture alimentaire à bord du Station spatiale internationale , les chercheurs ont fait des bonds en avant. Maintenant que beaucoup restent chez eux pendant la pandémie de COVID-19, un scientifique de la NASA cultive des radis chez lui pour en savoir plus sur la façon dont les astronautes sur la Lune pourraient un jour cultiver leur propre nourriture.

L’expérience est née des travaux menés par une équipe de recherche du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA qui avait passé plus d’un an à simuler les conditions du sol lunaire sur Terre pour avoir une meilleure idée de la façon dont les futurs astronautes lunaires pourraient cultiver de la nourriture. Mais juste avant que l’équipe n’ait commencé à tester des capteurs qui pourraient un jour faire partie de véritables missions lunaires, le coronavirus la pandémie a frappé et l’équipe a été reléguée au travail à domicile.

L’expérience de radis à domicile du scientifique de la NASA Max Coleman. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Puis, lors d’une visioconférence à distance, une idée est née. Les chercheurs discutaient de la manière dont ils pourraient expérimenter la culture de radis, certains dans un sol sans nutriments et d’autres avec un minimum de nutriments (pour tester la faisabilité de la culture de radis sur la lune.) C’est à ce moment que le scientifique de la NASA, Max Coleman, a senti une ampoule s’éteindre.

« Ne théorisons pas à ce sujet; pourquoi ne pas le faire! » S’exclama Coleman au groupe lors de l’appel vidéo. Coleman s’est précipité pour acheter des graines de radis en ligne avec du sable du désert pour commencer des expériences de radis à domicile.

« Les chats vidéo me stimulent clairement », a plaisanté Coleman. selon une déclaration de la NASA . Mais la culture du radis est plus qu’une expérience amusante à la maison.

« Nous essayons de montrer que les astronautes peuvent utiliser l’horticulture pour cultiver leur propre nourriture sur la lune », a déclaré Coleman dans le communiqué. « Nous voulons faire un petit pas dans cette direction, pour montrer que le sol lunaire contient des substances qui peuvent en être extraites comme nutriments pour les plantes. Cela inclut l’obtention des bons éléments chimiques pour permettre aux plantes de fabriquer de la chlorophylle et de faire croître les parois cellulaires. »

Alors, pourquoi les radis? « Ils ont déjà été utilisés dans l’espace, et ils germent très, très vite », a déclaré Coleman dans le communiqué. De plus, comme un jour lunaire dure environ 28 jours terrestres en raison de la lenteur de la rotation de la lune, les radis conviennent bien car ils poussent rapidement afin que l’expérience puisse donner des résultats en un jour lunaire.

Pour faire pousser ces faux radis lunaires à la maison, Coleman a d’abord essayé de faire germer des graines de radis dans des morceaux de papier absorbant humides et, une fois que le sable du désert est arrivé, s’est mis à cultiver les graines dans le sable dans un contenant à sandwich à quatre sections. Coleman a varié la quantité d’eau qu’il a mise dans chaque section pour voir le peu d’eau qu’ils pourraient utiliser, car l’eau sera une ressource particulièrement précieuse sur la lune.

Coleman a également utilisé des baguettes pour faire des trous pour planter les graines, des «électrodes» de comptoir de cuisine pour suivre les niveaux d’humidité dans le sable et du papier d’aluminium pour se plier dans un testeur de batterie pour tester la résistance électrique de l’eau.

Ce genre d’innovation sera important pour les futurs astronautes lunaires. «Plus vous pouvez utiliser ce qui existe déjà, plus vous pouvez être efficace parce que vous n’avez pas à emporter autant avec vous», a déclaré Coleman.

Le sable du désert dans l’expérience de cuisine à faire soi-même n’est pas un analogue parfait pour le sol lunaire, mais ce test n’est pas encore possible sur Terre, a-t-il déclaré. « Nous faisons tout ce que nous pouvons ici », a déclaré Coleman. « Ensuite, nous voulons montrer que cela fonctionne réellement sur la lune. »

Coleman et ses collègues travaillent à développer une expérience qui volerait vers la lune et tenterait de faire pousser des radis dans une chambre avec de vrais sols lunaires, de l’air et de l’eau, selon le communiqué. Si cette expérience devait être lancée, les chercheurs ajouteraient des caméras à l’expérience et rendraient les images et les données accessibles au public afin que «les enfants de la Terre puissent regarder les radis pousser sur la lune», a déclaré Coleman.

