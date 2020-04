La saison 4 de «Workin Moms» arrive sur Netflix – Date de sortie, distribution, intrigue et autres informations

– Publicité –



«Workin Moms» Saison 4 À venir sur Netflix, nous avons ici sa date de sortie, sa distribution, son intrigue et d’autres informations. Catastrophe, mais pour les nouvelles mamans de nos jours, l’émission du moment est Workin ’Moms sur Netflix – et pour cause.

Depuis qu’elle a fait ses preuves sur Netflix en janvier 2019, les parents ont fait l’éloge de la série Workin ’Moms en raison de sa représentation honnête de la parentalité.

Les 3 premières saisons de Workin ’Moms sont déjà disponibles sur Netflix.

La saison 4 de Workin ’Moms, diffusée pour la première fois au Canada, sera également présentée aux fans américains via Netflix au printemps.

Les personnes privées de sommeil ont besoin d’une sitcom qui définit ces difficultés de parentalité précoce! Grâce à Workin ’Moms, il y a quelque chose à regarder pendant ces tétées en milieu de nuit.

Netflix nous a gracieusement offert trois saisons de Workin ’Moms, mais les parents ont faim d’une quatrième. La fantastique nouvelle? C’est le chemin. Voici ce que nous en savons jusqu’à présent.

La série a été diffusée au Canada plus tôt

Les dames de Workin ’Moms ont-elles eu un congé parental qui semble un peu différent, peut-être plus long, que le vôtre? C’est parce que la série est en fait canadienne et est diffusée en premier sur CBC.

Date de sortie de la saison 4 de «Workin Moms» sur Netflix

Réglez vos calendriers, chiennes! LA SAISON 4 DES MAMANS DE WORKIN ‘ARRIVE SUR NETFLIX DANS LE MONDE ENTIER LE 6 MAI! pic.twitter.com/B2O77MJAOC – Workin Moms (@WorkinMomsNFLX) 8 avril 2020

En fait, la série a été créée au Canada en 2017. Elle n’est pas venue sur Netflix aux États-Unis avant janvier 2019! Et aujourd’hui, la saison lancera Netflix US le 6 mai 2020.

Résumé de la saison 4 de «Workin Moms»

L’histoire de la sitcom suit le parcours d’amis et de quatre mamans qui essaient d’équilibrer leur famille, leur travail et profiter de la vie à Toronto.

Entre la première et la troisième saison, nous avons vu comment Kate Foster et sa psy Anne Carlson assister à un “Équipe de mamans” et rencontrer Jenny Matthews et Frankie Coyne.

Les quatre elles deviennent amies et commencent à partager les luttes de la maternité dans une ambiance de travail. Tout au long de trois phases, nous avons observé l’identité, les bouleversements dans les carrières, leur chaos, leurs crises de colère et leurs crises existentielles.

Se réinventer et tout cela pendant qu’ils tentent de trouver l’ordre et le semblant dans la confusion. Le concept et l’idée dépendent en grande partie du créateur de révélation, des expériences privées de Catherine Reitman et de l’acteur principal.

Cast of ‘Workin’ Moms Saison 4

Le premier casting ‘Workin’ Moms ’revient à sa quatrième saison de la sitcom à succès. Dani Kind, Juno Rinaldi, Trenna Keating, Dennis Andres, Jessalyn Wanlim, Katharine Barrell et Catherine Reitman seront de retour avec leurs personnages énervés et humoristiques d’Anne (Dani Kind), Frankie (Juno Rinaldi), Kate (Catherine Reitman) et Jenny ( Jessalyn Wanlim).

Le secret est sorti! #workinmoms https://t.co/Kl405tSsXg – Mères au travail (@WorkinMoms) 12 août 2019

Bande-annonce de la saison 4 de «Workin» Moms

Jetez un coup d’œil sur ce qui vient de la nouvelle période de ‘Workin’ Moms ’et sur ce qui attend Jenny, Frankie, Anne et Kate.

