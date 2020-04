La date de sortie de John Wick 4 est presque garantie de changer – / Film

Avant que la pandémie de coronavirus n’éclate tout, tout le monde s’est réuni et a célébré la nouvelle que deux grands Keanu Reeves suites – The Matrix 4 et John Wick 4 – devaient être libérés le même jour, le 21 mai 2021. Ensuite, tout a été arrêté et retardé. Alors, où cela laisse-t-il cette double dose de Keanu? Selon John Wick réalisateur Chad Stahelski, un gars qui est aussi travaille sur Matrice 4, le John Wick 4 la date de sortie est pratiquement garantie de changer à ce stade. Le plus: Stahelski révèle qu’après John Wick 3, Keanu Reeves semblait prêt à raccrocher ses armes et à arrêter de fumer sur la franchise – pour ensuite rapidement changer d’avis.

Chez Collider, Chad Stahelski a fourni de nouveaux détails concernant John Wick Chapitre 4, qui peut ou non être la fin de la route pour Keanu Reeves. Parce que, comme le dit Stahelski, Reeves a dit qu’il en avait fini avec la série après chapitre 3. «Nous avons terminé le troisième et Keanu et moi nous disons:« D’accord, il est temps de passer à autre chose. Allons faire une comédie romantique ou quelque chose. Nous allons bien », a déclaré Stahelski, ajoutant:

« Ensuite, nous nous sommes rencontrés juste un peu quand nous faisions la tournée publicitaire et je pense que nous étions au Japon, et Keanu dit: » Je pense qu’il m’en reste encore un en moi « , et nous avions une idée que nous n’avons pas utilisée, qui nous avons vraiment aimé et nous devons le couper du numéro trois[[Parabellum], n’avait tout simplement pas de place pour ça. Nous nous disons donc: «D’accord, nous en ferons un quatrième. Ça va être génial. Nous allons faire un plan. »Les studios […] « Nous obtenons totalement ce que vous essayez de faire. » Nous avons soumis une idée ou une thématique [plan] et c’était vraiment gros. Donc, nous parlons de faire un peu plus qu’un[[John Wick 4], ou quelque chose comme ça, et essayer de développer cela. Nous verrons comment cela se passera. «

Le «plan thématique» pourrait faire référence à des plans pour une série télévisée (Le Continental), mais tout cela est un peu vague. Mais au moins, nous pouvons être assurés John Wick 4 est passe. Cela dit, Stahelski a également ajouté qu’ils n’avaient même pas encore de première version du script:

« Nous avons, je ne l’appellerais pas un premier brouillon mais je l’appellerais un » script « : une histoire écrite, en partie un plan, en partie un script, en partie une chose. Nous savons où nous voulons aller, nous connaissons les thématiques. Nous l’appelons «le coffre à jouets». C’est comme un document de 100 pages et quelque chose, mais une partie est écrite. C’est un bon point de départ. Ensuite, nous commençons à l’éclaircir, puis nous travaillons avec les scénaristes pour obtenir les bonnes scènes, puis nous commençons à travailler avec le dialogue de Keanu. C’est un processus très extérieur pour nous. Ensuite, nous ferons le processus intérieur-extérieur qui concerne le caractère. Donc, pour répondre à votre question, je suis dans un endroit heureux où nous sommes en développement. Nous avons obtenu, pas tout à fait un premier projet enfermé, mais nous sommes dans un endroit où nous savons ce que nous voulons faire et où nous voulons le faire. «

Le fait qu’il n’y ait pas encore de script lié au retard de la date de sortie. Comme le dit Stahelski: «Entre combien nous voulons étendre la John Wick – appelons simplement ça une « franchise », je suppose – et la pandémie, je ne pourrais pas vous donner de date de sortie pour la prochaine. «

Il continue en expliquant que Reeves doit encore terminer le tournage Matrice 4, un film qui a dû arrêter sa production en raison de l’épidémie de coronavirus:

« Matrice était seulement quatre semaines quand tout cela est arrivé. Donc, Keanu doit aller terminer son engagement sur le Matrice, ce qui est un gros problème et qui, je pense, le prendra probablement jusqu’à la fin de l’année. Ensuite, nous devons entrer dans notre mode de préparation et nous allons commencer. «

En d’autres termes, ne comptez pas sur cette date du 21 mai 2021 pour vous en tenir. Désolé.

