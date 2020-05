La poussière de la comète de Halley pour nous offrir une pluie de météores

Btwin Support vélo smartphone 500 noir - Btwin

Nous avons conçu ce support comme une solution simple, facile et fiable pour mettre votre smartphone sur la potence de votre vélo. - Se monte sur toutes les potences.Dimensions maximales du smartphone : 80x160 mm/Protection contre poussière et pluie légère (pochette non étanche)./Souple, la pochette prend la