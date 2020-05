La date de sortie de la saison 3 d’Orville, [CAST], Terrain et autres attentes

– Publicité –



Mises à jour de la saison 3 d’Orville: L’Orville est devenu un petit hommage au Star Trek. L’Orville peut faire une base de fans fidèle et formidable, tout comme le Star Trek. Par conséquent, les créateurs de cette série récompensent les amoureux de la saison 3. Mais le créateur Seth MacFarlane, de The Orville, admet que l’émission ne sera plus diffusée sur Fox. Et maintenant, ce sera d’abord un Hulu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 3 d’Orville:

The Orville Season 3 Date de sortie

La saison débute au mois de septembre, tandis que la saison suivante a été reportée et se produit en janvier. Avant, la date de sortie de la saison 3 n’était pas apparente. Cependant, la page Twitter officielle déclare récemment que la saison 3 se déroulera exclusivement sur Hulu à partir de 2020.

La saison 3 d’Orville parfumée

La saison 2 d’Orville se termine comme si la série se terminait tous les spectacles et était une saison qui convient. Cependant, la saison 3 de ce spectacle d’aventure captivant est en route. Par la suite, le récit avancera avec des aventures palpitantes de l’Orville avec son équipage élastique.

Le Twist de la saison 3

Selon un récent rapport, il y a quelques nouveaux développements dans le casting principal de cette saison 3.

Anne Winters se joindra à l’heure. Elle montre le titre de son personnage dans le spectacle qui va actuellement fonctionner comme Charly Burke. De plus, il y a une autre célébrité américaine qui fait partie de la saison 3 d’Orville, et son titre est Winters. Elle a fait une apparition dans des séries nettes et plusieurs séries télévisées notables.

Peu d’entre eux sont les 13 raisons du Grand Hotel of ABC de Netflix Go90 avec Mia, avec Zac. Elle est la distribution de The Fosters d’ABC’s Wicked City Freeform avec Tyrant de FX. Les apparitions récentes sur grand écran de Winters incluent des films.

Un autre casting vedette comprendra Penny Johnson Jerald Scott Grimes, Adrianna Palicki et plus encore. Et, Seth McFarlane est toujours combiné avec le créateur, le principal interprète de la série Orville.

La bande-annonce de la saison 3 d’Orville

Il n’y a pas de déclaration officielle sur le lancement de l’aperçu de cette saison. Cependant, vous pouvez profiter de la bande-annonce de la saison de ce spectacle d’aventure qui est captivant.

